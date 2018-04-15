Никки Хейли: миссия США в Сирии не закончена

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что миссия Соединённых Штатов в Сирии еще не закончена.
Никки Хейли в интервью Fox News заявила, что, несмотря на озвученное ранее намерение американского президента Дональда Трампа вывести войска США из Сирии, миссия США в этой стране не закончена.
Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН: «Мы все знаем, что наша работа в Сирии не закончена. Я могу заверить, что президент наблюдает (за ситуацией)».
«Мы не уйдем, пока не будем уверены, что выполнили все задачи», — подчеркнула дипломат. Она перечислила планы Америки: это победа над террористической организацией «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ), гарантии того, что химическое оружие не несет рисков для США, и отслеживание действий Ирана. Ранее Вашингтон заявлял, что его цель в Сирии — только борьба с ИГ, отмечает РИА Новости.
Также Хейли отметила, что отношения между США и Россией в настоящее время «очень сложные», но со временем они «изменятся».
Сегодня же Хейли анонсировала объявление Вашингтоном новых санкций против России. Это может произойти уже завтра — в понедельник, 16 апреля, сообщила она в эфире телеканала CBS News.
Напомним, утром 14 апреля вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии. По предварительным данным, в результате удара три человека пострадали, погибших нет. НАТО поддержало решение коалиции. Россия созвала экстренное заседание Совета безопасности (СБ) ООН, где представила свой проект резолюции. СБ документ отклонил: из 15 членов Совета его поддержали только трое.
В Генштабе ВС РФ заявили, что всего страны Запада применили в Сирии 103 ракеты, в том числе Tomahawk. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету. На российских базах в Сирии выявили пуски ракет с морских и воздушных носителей США и Великобритании, при этом анонсированного участия французской авиации зафиксировано не было, отметили российские военные.
Президент РФ Владимир Путин во время телефонных переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани заявил, что новые удары по Сирии приведут к хаосу в международных отношениях.
Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН: «Мы все знаем, что наша работа в Сирии не закончена. Я могу заверить, что президент наблюдает (за ситуацией)».
«Мы не уйдем, пока не будем уверены, что выполнили все задачи», — подчеркнула дипломат. Она перечислила планы Америки: это победа над террористической организацией «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ), гарантии того, что химическое оружие не несет рисков для США, и отслеживание действий Ирана. Ранее Вашингтон заявлял, что его цель в Сирии — только борьба с ИГ, отмечает РИА Новости.
Также Хейли отметила, что отношения между США и Россией в настоящее время «очень сложные», но со временем они «изменятся».
Сегодня же Хейли анонсировала объявление Вашингтоном новых санкций против России. Это может произойти уже завтра — в понедельник, 16 апреля, сообщила она в эфире телеканала CBS News.
Напомним, утром 14 апреля вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии. По предварительным данным, в результате удара три человека пострадали, погибших нет. НАТО поддержало решение коалиции. Россия созвала экстренное заседание Совета безопасности (СБ) ООН, где представила свой проект резолюции. СБ документ отклонил: из 15 членов Совета его поддержали только трое.
В Генштабе ВС РФ заявили, что всего страны Запада применили в Сирии 103 ракеты, в том числе Tomahawk. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету. На российских базах в Сирии выявили пуски ракет с морских и воздушных носителей США и Великобритании, при этом анонсированного участия французской авиации зафиксировано не было, отметили российские военные.
Президент РФ Владимир Путин во время телефонных переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани заявил, что новые удары по Сирии приведут к хаосу в международных отношениях.
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