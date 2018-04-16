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    Трамп заявил, что все выпущенные по Сирии ракеты достигли цели

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    • Фото: Reuters © 2018, Omar Sanadiki
    Трамп заявил, что все выпущенные по Сирии ракеты достигли цели

    Трамп заявил, что все выпущенные по Сирии ракеты достигли цели

    Трамп заявил, что все выпущенные по Сирии ракеты достигли цели
  • Фото: Reuters © 2018, Omar Sanadiki

    • Трамп опроверг сообщения о сбитых Сирией ракетах США и их союзников.

    Президент США Дональд Трамп утверждает, что Сирия не сумела сбить ни одну из ракет, которые были выпущены в ночь на 14 апреля по Сирии США и их союзниками — Францией и Великобританией. Об этом он заявил во время сегодняшнего выступления во Флориде, передает «Интерфакс».

    Дональд Трамп, президент США: «Более 100 ракет было выпущено, они не сбили ни одну. Все ракеты достигли цели… Их (сирийских военных) оборудование не сработало как надо. Вы слышали о том, что они сбили 40 ракет или 15 ракет, но нет, каждая ракета достигла цели».

    Ранее Трамп назвал удары по Сирии «идеальными», добавив, что «миссия выполнена».

    смотретьМинобороны: Сирия отразила атаку коалиции российским комплексом «Панцирь»
    Минобороны: Сирия отразила атаку коалиции российским комплексом «Панцирь»
    Сегодня в Минобороны РФ сообщили, что сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103 выявленных в воздушном пространстве республики. При этом в российском ведомстве усомнились в том, что реальными целями в Сирии были всего три объекта, так как для поражения трех объектов хватило бы 30 «Томагавков», но никак не сотни.

    Кроме того, по данным военного ведомства, реальными целями удара США, Великобритании и Франции кроме объектов в Барза и Джарамани были в том числе военные аэродромы Сирии.

    14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совбеза ООН нанесли массированный ракетный удар по Сирии. По данным МИД РФ, нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. Поводом для атаки стало якобы имевшее место применение сирийскими войсками химического оружия в городе Дума.

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