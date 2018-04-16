Трамп заявил, что все выпущенные по Сирии ракеты достигли цели

Трамп опроверг сообщения о сбитых Сирией ракетах США и их союзников.
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Сирия не сумела сбить ни одну из ракет, которые были выпущены в ночь на 14 апреля по Сирии США и их союзниками — Францией и Великобританией. Об этом он заявил во время сегодняшнего выступления во Флориде, передает «Интерфакс».
Дональд Трамп, президент США: «Более 100 ракет было выпущено, они не сбили ни одну. Все ракеты достигли цели… Их (сирийских военных) оборудование не сработало как надо. Вы слышали о том, что они сбили 40 ракет или 15 ракет, но нет, каждая ракета достигла цели».
Ранее Трамп назвал удары по Сирии «идеальными», добавив, что «миссия выполнена».
Сегодня в Минобороны РФ сообщили, что сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103 выявленных в воздушном пространстве республики. При этом в российском ведомстве усомнились в том, что реальными целями в Сирии были всего три объекта, так как для поражения трех объектов хватило бы 30 «Томагавков», но никак не сотни.
Кроме того, по данным военного ведомства, реальными целями удара США, Великобритании и Франции кроме объектов в Барза и Джарамани были в том числе военные аэродромы Сирии.
14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совбеза ООН нанесли массированный ракетный удар по Сирии. По данным МИД РФ, нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. Поводом для атаки стало якобы имевшее место применение сирийскими войсками химического оружия в городе Дума.
Дональд Трамп, президент США: «Более 100 ракет было выпущено, они не сбили ни одну. Все ракеты достигли цели… Их (сирийских военных) оборудование не сработало как надо. Вы слышали о том, что они сбили 40 ракет или 15 ракет, но нет, каждая ракета достигла цели».
Ранее Трамп назвал удары по Сирии «идеальными», добавив, что «миссия выполнена».
Сегодня в Минобороны РФ сообщили, что сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103 выявленных в воздушном пространстве республики. При этом в российском ведомстве усомнились в том, что реальными целями в Сирии были всего три объекта, так как для поражения трех объектов хватило бы 30 «Томагавков», но никак не сотни.
Кроме того, по данным военного ведомства, реальными целями удара США, Великобритании и Франции кроме объектов в Барза и Джарамани были в том числе военные аэродромы Сирии.
14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совбеза ООН нанесли массированный ракетный удар по Сирии. По данным МИД РФ, нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. Поводом для атаки стало якобы имевшее место применение сирийскими войсками химического оружия в городе Дума.
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