Россия нашла актеров, изображавших жертв химатаки в Сирии

Химатака в сирийском городе Дума — провокация, основанная на постановочном видео «Белых касок». Об этом российская сторона сегодня заявила на Исполнительном совете Организации по запрещению химоружия.
Выступление российского постпреда при ОЗХО Александра Шульгина произвело эффект разорвавшейся бомбы. Он предоставил подтверждения того, что в сирийской Думе не было ни одного свидетеля предполагаемой химатаки. В больницах нет ни одного пострадавшего от химоружия, а на месте предполагаемой атаки не обнаружено никаких следов химических боеприпасов. Зато удалось найти участников съемок постановочного видео, которое считалось доказательством химатаки.
Выяснилось, что так называемые операторы сами показали кадры с их участием в ролике. Оба участника имеют медицинское образование, работают в скорой помощи города Думы. В подтверждение этих слов российский постпред продемонстрировал участникам встречи фотографии участников подобных съемок, где актеры, изображавшие жертв атаки, живы и здоровы.
Как заявил Шульгин, заявления об инциденте в Думе — спланированная провокация спецслужб Великобритании, возможно, при участии союзников из Вашингтона «с целью введения мирового сообщества в заблуждение и оправдания агрессии против Сирии».
По мнению российской стороны, одними из организаторов операции стали члены пресловутой организации «Белые каски». Организация первой сообщила об атаке в сирийской Думе. Деятельность «Белых касок» подверг критике человек, кого меньше всего можно заподозрить в сотрудничестве с Россией — один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
Роджер Уотерс: «„Белые каски“ — фейковая организация, созданная для того, чтобы плодить пропаганду для джихадистов и террористов. Если мы дальше будем верить их пропаганде, нам не останется ничего другого, кроме как провоцировать наше правительство сбрасывать на Сирию бомбы. Это будет колоссальной ошибкой. Мы обязаны убедить наше правительство не вмешиваться в конфликт и не сбрасывать бомбы».
Но, как выясняется, убедить не получилось. Это заявление музыкант сделал во время концерта в Испании накануне военной операции США, Великобритании и Франции в Сирии.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Вадима Глускера.
Выяснилось, что так называемые операторы сами показали кадры с их участием в ролике. Оба участника имеют медицинское образование, работают в скорой помощи города Думы. В подтверждение этих слов российский постпред продемонстрировал участникам встречи фотографии участников подобных съемок, где актеры, изображавшие жертв атаки, живы и здоровы.
Как заявил Шульгин, заявления об инциденте в Думе — спланированная провокация спецслужб Великобритании, возможно, при участии союзников из Вашингтона «с целью введения мирового сообщества в заблуждение и оправдания агрессии против Сирии».
По мнению российской стороны, одними из организаторов операции стали члены пресловутой организации «Белые каски». Организация первой сообщила об атаке в сирийской Думе. Деятельность «Белых касок» подверг критике человек, кого меньше всего можно заподозрить в сотрудничестве с Россией — один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
Роджер Уотерс: «„Белые каски“ — фейковая организация, созданная для того, чтобы плодить пропаганду для джихадистов и террористов. Если мы дальше будем верить их пропаганде, нам не останется ничего другого, кроме как провоцировать наше правительство сбрасывать на Сирию бомбы. Это будет колоссальной ошибкой. Мы обязаны убедить наше правительство не вмешиваться в конфликт и не сбрасывать бомбы».
Но, как выясняется, убедить не получилось. Это заявление музыкант сделал во время концерта в Испании накануне военной операции США, Великобритании и Франции в Сирии.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Вадима Глускера.
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