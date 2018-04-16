СМИ узнали о предложенных Трампу трех вариантах нанесения удара по Сирии

В прессе появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп готов был нанести удар в том числе по российским и иранским объектам на территории Сирии, но глава Пентагона Джеймс Мэттис выступил против такого развития событий.
Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Мэттис представил Белом дому три варианта проведения атаки. Первый предполагал удар по сирийским объектам, имеющим отношение к химическому оружию, второй был рассчитан на более широкий спектр целей и мог затронуть в том числе исследовательские объекты, связанные с химоружием, а также центры военного командования.
По информации издания, третий вариант был самым агрессивным и предполагал также нанесение удара по российским ПВО в Сирии, чтобы «подорвать военный потенциал сирийского режима», не затрагивая при этом «политических механизмов президента Сирии Башара Асада».
Как пишет газета, Дональд Трамп настаивал на нанесении удара по российским и иранским объектам на территории САР «при необходимости достать военное оборудование Асада». Мэттис выступил против этого, в итоге Трамп утвердил «гибридный план».
Соединенные Штаты, Великобритания и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химоружия. С 3:42 до 5:10 по московскому времени они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.
Российские силы не были задействованы, но отслеживали все пуски. Президент РФ Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства. Сообщалось, что ни местные жители, ни российские военные эксперты не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов по сирийской территории.
По информации издания, третий вариант был самым агрессивным и предполагал также нанесение удара по российским ПВО в Сирии, чтобы «подорвать военный потенциал сирийского режима», не затрагивая при этом «политических механизмов президента Сирии Башара Асада».
Как пишет газета, Дональд Трамп настаивал на нанесении удара по российским и иранским объектам на территории САР «при необходимости достать военное оборудование Асада». Мэттис выступил против этого, в итоге Трамп утвердил «гибридный план».
Соединенные Штаты, Великобритания и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химоружия. С 3:42 до 5:10 по московскому времени они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.
Российские силы не были задействованы, но отслеживали все пуски. Президент РФ Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства. Сообщалось, что ни местные жители, ни российские военные эксперты не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов по сирийской территории.
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