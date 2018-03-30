В Кемерове задержана глава инспекции областного Госстройнадзора

Начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области стала седьмым фигурантом дела о пожаре в ТЦ в Кемерове.
СК РФ возбудил еще одно уголовное дело в рамках расследования пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Под следствие попала глава Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, ее подозревают в злоупотребление должностными полномочиями.
Комкова, по предварительным данным, не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания ТЦ без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра.
Комкова задержана, действия чиновницы проверяют на предмет коррупционной составляющей, сообщается на сайте ведомства.
Ранее сегодня в Кемерове задержали генерального директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову. Именно этому предприятию принадлежало здание «Зимней вишни». Следователи установили, что подчиненные не раз уведомляли Богданову о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но руководитель не приняла должных мер, продолжая сдавать помещения в аренду. В квартире гендиректора проведен обыск.
Сегодня Комковой и Богдановой будет предъявлено обвинение, следствие ходатайствует об их аресте.
Ранее СК РФ предъявил обвинения еще пятерым фигурантам: управляющей торговым центром «Зимняя вишня» Надежде Судденок, техническому директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгию Соболеву; руководителю компании «Системный интегратор», разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня» Игорю Полозиненко; сотруднику компании «Системный интегратор» Александру Никитину, отвечавшему за монтаж системы, и отключившему систему оповещения о пожаре охраннику Сергею Антюшину. Все они арестованы.
В Кемерово прибыли эксперты из Санкт-Петербурга, они проведут судебную пожарно-техническую экспертизу в ТЦ.
Кемеровский четырехэтажный торговый центр «Зимняя вишня» сгорел 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар стал одним из четырех крупнейших за 100 лет.
Комкова, по предварительным данным, не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания ТЦ без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра.
Комкова задержана, действия чиновницы проверяют на предмет коррупционной составляющей, сообщается на сайте ведомства.
Ранее сегодня в Кемерове задержали генерального директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову. Именно этому предприятию принадлежало здание «Зимней вишни». Следователи установили, что подчиненные не раз уведомляли Богданову о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но руководитель не приняла должных мер, продолжая сдавать помещения в аренду. В квартире гендиректора проведен обыск.
Сегодня Комковой и Богдановой будет предъявлено обвинение, следствие ходатайствует об их аресте.
Ранее СК РФ предъявил обвинения еще пятерым фигурантам: управляющей торговым центром «Зимняя вишня» Надежде Судденок, техническому директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгию Соболеву; руководителю компании «Системный интегратор», разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня» Игорю Полозиненко; сотруднику компании «Системный интегратор» Александру Никитину, отвечавшему за монтаж системы, и отключившему систему оповещения о пожаре охраннику Сергею Антюшину. Все они арестованы.
В Кемерово прибыли эксперты из Санкт-Петербурга, они проведут судебную пожарно-техническую экспертизу в ТЦ.
Кемеровский четырехэтажный торговый центр «Зимняя вишня» сгорел 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар стал одним из четырех крупнейших за 100 лет.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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