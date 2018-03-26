Число жертв пожара в кемеровском ТЦ достигло 64

Глава МЧС Владимир Пучков сообщил новые данные о погибших в результате трагедии в Кемерове.
Число погибших в сгоревшем кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» возросло до 64. Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков, передает ТАСС.
Владимир Пучков: «К сожалению, мы констатируем, что в результате чрезвычайной ситуации погибли 64 человека».
По его словам, пока не извлечены тела шести человек. Министр заявил, что конструкции в сгоревшем ТЦ неустойчивы. Спасатели и пожарные работают в сложнейших условиях. Он добавил, что еще есть пропавшие без вести, передает «Интерфакс».
Владимир Пучков: «В настоящее время конструкции этого здания неустойчивы, поэтому наши ребята — пожарные, спасатели, кинологи — работают в сложнейших условиях, связанных с риском для жизни и здоровья. Это связано, в том числе и с риском обрушения конструкций».
Между тем в оперативном штабе на месте ЧП сообщили, что удалось опознать тела 15 жертв пожара.
Ранее сообщалось о 56 жертвах. Ликвидировать открытое горение в ТЦ «Зимняя вишня», который загорелся накануне, удалось только сегодня утром. Пожарные продолжают работать на месте трагедии, поскольку тление в завалах перешло в активную фазу и в здании снова началось задымление.
Владимир Пучков: «К сожалению, мы констатируем, что в результате чрезвычайной ситуации погибли 64 человека».
По его словам, пока не извлечены тела шести человек. Министр заявил, что конструкции в сгоревшем ТЦ неустойчивы. Спасатели и пожарные работают в сложнейших условиях. Он добавил, что еще есть пропавшие без вести, передает «Интерфакс».
Владимир Пучков: «В настоящее время конструкции этого здания неустойчивы, поэтому наши ребята — пожарные, спасатели, кинологи — работают в сложнейших условиях, связанных с риском для жизни и здоровья. Это связано, в том числе и с риском обрушения конструкций».
Между тем в оперативном штабе на месте ЧП сообщили, что удалось опознать тела 15 жертв пожара.
Ранее сообщалось о 56 жертвах. Ликвидировать открытое горение в ТЦ «Зимняя вишня», который загорелся накануне, удалось только сегодня утром. Пожарные продолжают работать на месте трагедии, поскольку тление в завалах перешло в активную фазу и в здании снова началось задымление.
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