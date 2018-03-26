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Кемерово после пожара в «Зимней вишне». Прямая трансляция
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    Выживший при пожаре в Кемерове мальчик потерял семью. Кемерово, пожары, расследование, Следственный комитет. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВыживший при пожаре в Кемерове мальчик потерял семью

    Выживший при пожаре в Кемерове мальчик потерял семью

    3 комментария
    • Фото: vk.com
    Выживший при пожаре в Кемерове мальчик потерял семью

    Выживший при пожаре в Кемерове мальчик потерял семью

    Выживший при пожаре в Кемерове мальчик потерял семью
    • Фото: vk.com

      • Появилась информация о ребенке, который сумел спастись из горящего торгового центра в Кемерове. Выяснилось, что он потерял семью.

      Как уточнила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, пострадавший потерял обоих родителей и младшую сестру.

      Накануне родители с Серёжей и его сестрой Ксюшей пошли в торговый центр «Зимняя вишня», чтобы купить шапку, а потом зашли в игровую зону. Во время пожара началась паника, они искали выход, отец успел только вытолкнуть сына в окно. Остальные прыгнуть не успели.



      В настоящее время Серёжа находится в реанимации. В распоряжении НТВ оказались кадры из больницы, где находится пострадавший. У него — перелом таза. Состояние подростка оценивается как тяжелое.

      Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ: «Самый тяжелый из пострадавших — ребенок 11 лет, выпрыгнувший во время пожара с четвертого этажа и получивший тяжелую сочетанную травму, перелом таза. Его состояние тяжелое, но с положительной динамикой».

      Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался накануне на последнем, четвертом этаже. В оперативном штабе на месте ЧП сообщили о ликвидации открытого горения только сегодня утром. Подтверждена гибель 56 человек.

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