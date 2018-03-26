Хроника и версии трагедии в ТЦ «Зимняя вишня»

До 53 возросло число погибших в результате страшного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Пламя удалось потушить только этим утром спустя почти 20 часов после возгорания. Накануне в воскресенье там было особенно много посетителей. И в основном это дети, у которых только начались каникулы. В самые первые часы пожара не был известен масштаб произошедшего. Лишь ближе к ночи стало понятно, что речь идет о большой беде.
Хронику трагедии восстановил корреспондент НТВ Евгений Голованов.
В воскресный день торговый центр был полон посетителей. После того как люди увидели дым, началась паника и давка. Многие двери и запасные выходы были заперты. В огненной ловушке оказались десятки людей. Отрезанные стеной огня и дыма, они были вынуждены прыгать из окон.
Пожар вспыхнул на четвертом, последнем, этаже. Здесь располагалась детская игровая зона: батуты, веревочные аттракционы, игровые автоматы. В общем, куча пластика и других легковоспламеняющихся материалов. Огонь молниеносно распространился по всему этажу.
В торговом центре кинотеатр с тремя залами. Успели вывести не всех людей. В одном из залов они оказались запертыми. Звонили родным и молили о помощи. Кричали, что не могут открыть двери.
Почему ни сигнализация, ни система пожаротушения не сработали, сейчас выясняют следователи. Экспертам предстоит установить и причину возгорания. По одной из версий, произошло короткое замыкание в электрике детской карусели, а потом пламя перекинулось на поролоновые батуты и шарики в детском бассейне. По другой версии, загорелся игровой автомат. Не исключено, что виновником пожара стал кто-то из детей — играл с зажигалкой или со спичками. Торговый центр открылся всего пять лет назад и пожарным надзором не проверялся, поскольку собственникам были предоставлены надзорные каникулы.
В воскресный день торговый центр был полон посетителей. После того как люди увидели дым, началась паника и давка. Многие двери и запасные выходы были заперты. В огненной ловушке оказались десятки людей. Отрезанные стеной огня и дыма, они были вынуждены прыгать из окон.
Пожар вспыхнул на четвертом, последнем, этаже. Здесь располагалась детская игровая зона: батуты, веревочные аттракционы, игровые автоматы. В общем, куча пластика и других легковоспламеняющихся материалов. Огонь молниеносно распространился по всему этажу.
В торговом центре кинотеатр с тремя залами. Успели вывести не всех людей. В одном из залов они оказались запертыми. Звонили родным и молили о помощи. Кричали, что не могут открыть двери.
Почему ни сигнализация, ни система пожаротушения не сработали, сейчас выясняют следователи. Экспертам предстоит установить и причину возгорания. По одной из версий, произошло короткое замыкание в электрике детской карусели, а потом пламя перекинулось на поролоновые батуты и шарики в детском бассейне. По другой версии, загорелся игровой автомат. Не исключено, что виновником пожара стал кто-то из детей — играл с зажигалкой или со спичками. Торговый центр открылся всего пять лет назад и пожарным надзором не проверялся, поскольку собственникам были предоставлены надзорные каникулы.
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