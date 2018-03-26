Число жертв пожара в кемеровском ТЦ достигло 56

В Следственном комитете сообщили новые данные о числе погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
В Следственном комитете подтвердили данные о 56 погибших в сгоревшем кемеровском ТЦ. Пострадавших — 44, из них 10 остаются в больницах. Ранее сообщалось о 53 жертвах.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался накануне на последнем, четвертом этаже. Предположительно, возгорание началось в наполненном поролоном бассейне. В оперативном штабе на месте ЧП сообщили о ликвидации открытого горения только сегодня утром. Пожарные продолжают поисковую операцию в здании ТЦ.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался накануне на последнем, четвертом этаже. Предположительно, возгорание началось в наполненном поролоном бассейне. В оперативном штабе на месте ЧП сообщили о ликвидации открытого горения только сегодня утром. Пожарные продолжают поисковую операцию в здании ТЦ.
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