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Кемерово после пожара в «Зимней вишне». Прямая трансляция
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    Число жертв пожара в кемеровском ТЦ достигло 56

    2 комментария
    • Фото: Григорьев Максим / ТАСС
    Число жертв пожара в кемеровском ТЦ достигло 56

    Число жертв пожара в кемеровском ТЦ достигло 56

    Число жертв пожара в кемеровском ТЦ достигло 56
  • Фото: Григорьев Максим / ТАСС

    • В Следственном комитете сообщили новые данные о числе погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

    В Следственном комитете подтвердили данные о 56 погибших в сгоревшем кемеровском ТЦ. Пострадавших — 44, из них 10 остаются в больницах. Ранее сообщалось о 53 жертвах.

    Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался накануне на последнем, четвертом этаже. Предположительно, возгорание началось в наполненном поролоном бассейне. В оперативном штабе на месте ЧП сообщили о ликвидации открытого горения только сегодня утром. Пожарные продолжают поисковую операцию в здании ТЦ.

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