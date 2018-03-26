Посетитель: двери в залы кинотеатра в кемеровском ТЦ иногда закрывали на ключ

Двери в кинотеатр в сгоревшем кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» во время сеансов иногда закрывались на ключ, якобы в качестве меры против безбилетников.
Как рассказала РИА Новости одна из школьниц, посещавшая кинотеатр, однажды она не смогла покинуть кинотеатр, так как двери были закрыты на ключ.
Школьница: «Был случай, когда я не смогла выйти из зала в туалет, так как двери были просто закрыты. Говорят, что так делают, когда рабочие отходят, двери закрывают, чтобы люди без билета не заходили. Но лично у меня такое было один раз, поэтому утверждать, что вчера были двери закрыты, не имею права».
Она сообщила, что, по словам знакомых, такие случаи были и прежде. Официальной информации о том, были ли закрыты двери кинотеатра в день трагедии, пока нет.
По предварительным данным, очаг возгорания находился на четвертом этаже ТЦ в детской игровой комнате. Огонь быстро распространился на соседние помещения. Многие посетители оказались заблокированы в кинозалах. Всего в сгоревшем торговом центре найдены тела 53 погибших. В больницах остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпустили на амбулаторное лечение.
По словам очевидцев, пожарные сирены и системы пожаротушения в здании не сработали, а эвакуационные выходы были закрыты. По делу о пожаре задержаны четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, возник огонь, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр.
Школьница: «Был случай, когда я не смогла выйти из зала в туалет, так как двери были просто закрыты. Говорят, что так делают, когда рабочие отходят, двери закрывают, чтобы люди без билета не заходили. Но лично у меня такое было один раз, поэтому утверждать, что вчера были двери закрыты, не имею права».
Она сообщила, что, по словам знакомых, такие случаи были и прежде. Официальной информации о том, были ли закрыты двери кинотеатра в день трагедии, пока нет.
По предварительным данным, очаг возгорания находился на четвертом этаже ТЦ в детской игровой комнате. Огонь быстро распространился на соседние помещения. Многие посетители оказались заблокированы в кинозалах. Всего в сгоревшем торговом центре найдены тела 53 погибших. В больницах остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпустили на амбулаторное лечение.
По словам очевидцев, пожарные сирены и системы пожаротушения в здании не сработали, а эвакуационные выходы были закрыты. По делу о пожаре задержаны четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, возник огонь, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр.
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