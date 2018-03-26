В сгоревшем кемеровском ТЦ найдены тела 53 погибших

Спасатели обнаружили на месте пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове тела 53 погибших.
Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе.
Представитель штаба: «В районе кинотеатра обнаружены тела еще пяти погибших. Общее число погибших составляет 53 человека».
Эти же данные подтвердили в Следственном комитете РФ.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Ранее сообщалось, что погибли 48 человек. 11 человек числятся пропавшими без вести. В больницах остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.
Представитель штаба: «В районе кинотеатра обнаружены тела еще пяти погибших. Общее число погибших составляет 53 человека».
Эти же данные подтвердили в Следственном комитете РФ.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Ранее сообщалось, что погибли 48 человек. 11 человек числятся пропавшими без вести. В больницах остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.
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