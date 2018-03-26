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    В сгоревшем кемеровском ТЦ найдены тела 53 погибших

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев
    В сгоревшем кемеровском ТЦ найдены тела 53 погибших

    В сгоревшем кемеровском ТЦ найдены тела 53 погибших

    В сгоревшем кемеровском ТЦ найдены тела 53 погибших
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев

    • Спасатели обнаружили на месте пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове тела 53 погибших.

    Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе.

    Представитель штаба: «В районе кинотеатра обнаружены тела еще пяти погибших. Общее число погибших составляет 53 человека».

    Эти же данные подтвердили в Следственном комитете РФ.



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    Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Ранее сообщалось, что погибли 48 человек. 11 человек числятся пропавшими без вести. В больницах остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.


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