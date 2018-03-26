Скворцова рассказала о состоянии 11 пострадавших при пожаре в Кемерове

В кемеровских больницах остаются 11 пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
Среди них — 11-летний мальчик, который потерял родителей и младшую сестру. Его состояние оценивают как тяжелое.
Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ: «На сегодня в больницах находится 11 человек. Самый тяжелый из них — ребенок 11 лет, выпрыгнувший во время пожара с четвертого этажа и получивший тяжелую сочетанную травму, перелом таза. Его состояние тяжелое, но с положительной динамикой».
Большинство пострадавших отравились угарным газом, они находятся в токсикологических отделениях. Их состояние -удовлетворительное, сообщает РИА Новости.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул в минувшее воскресенье. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения. Подтверждена гибель
53 человек.
Представитель штаба: «В районе кинотеатра обнаружены тела еще пяти погибших. Общее число погибших составляет 53 человека».
Эти же данные подтвердили в Следственном комитете РФ.
Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ: «На сегодня в больницах находится 11 человек. Самый тяжелый из них — ребенок 11 лет, выпрыгнувший во время пожара с четвертого этажа и получивший тяжелую сочетанную травму, перелом таза. Его состояние тяжелое, но с положительной динамикой».
Большинство пострадавших отравились угарным газом, они находятся в токсикологических отделениях. Их состояние -удовлетворительное, сообщает РИА Новости.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул в минувшее воскресенье. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения. Подтверждена гибель
53 человек.
Представитель штаба: «В районе кинотеатра обнаружены тела еще пяти погибших. Общее число погибших составляет 53 человека».
Эти же данные подтвердили в Следственном комитете РФ.
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