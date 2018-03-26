По делу о пожаре в кемеровском ТЦ задержаны четверо

По делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове задержаны четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, возник огонь.
Задержан также руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр.
Следователям предстоит выяснить, почему пламя распространялось столь стремительно, какие материалы были использованы при реконструкции здания, были ли соблюдены правила безопасности, почему не сработала пожарная сигнализация и кто распорядился запереть запасные выходы.
Версию о том, что возгорание началось в детской игровой комнате, косвенно подтверждают кадры, сделанные на четвертом этаже. Игровую площадку еще не заволокло дымом, но часть помещения превратилась в огненную стену.
По последним данным, погибли не менее 48 человек. Источники говорят о еще нескольких найденных телах. Многие продолжают числиться пропавшими без вести. Спасатели обследовали пока только доступные помещения ТЦ.
В больницах остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпустили на амбулаторное лечение.
Следователям предстоит выяснить, почему пламя распространялось столь стремительно, какие материалы были использованы при реконструкции здания, были ли соблюдены правила безопасности, почему не сработала пожарная сигнализация и кто распорядился запереть запасные выходы.
Версию о том, что возгорание началось в детской игровой комнате, косвенно подтверждают кадры, сделанные на четвертом этаже. Игровую площадку еще не заволокло дымом, но часть помещения превратилась в огненную стену.
По последним данным, погибли не менее 48 человек. Источники говорят о еще нескольких найденных телах. Многие продолжают числиться пропавшими без вести. Спасатели обследовали пока только доступные помещения ТЦ.
В больницах остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпустили на амбулаторное лечение.
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