Число погибших при пожаре в кемеровском ТЦ достигло 48

Жертвами страшного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове стали, по последним официальным данным, 48 человек. Многие до сих пор остаются в списках пропавших без вести.
Спасатели и пожарные проверили все доступные помещения сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». Обследован, в том числе, этаж, где находятся кинозалы и игровая комната, и где первоначально вспыхнул пожар. В некоторые помещения пройти нельзя из-за угрозы обрушения.
Ранее глава региона Аман Тулеев заявил, что семьям погибших выплатят по 1 млн рублей.
Напомним, пожар произошел в ТЦ «Зимняя вишня» в воскресенье, 25 марта. Предположительно, он начался в детской игровой комнате на четвертом этаже здания. Пламя быстро распространилось, охватив полторы тысячи квадратных метров. Очевидцы сообщили, что ни пожарная сигнализация, ни система пожаротушения в торговом центре не сработали.
Большинству посетителей удалось самостоятельно покинуть ТЦ. Еще около 100 человек эвакуировали спасатели.
В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области действует горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842)
58–23-33.
Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались семь человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.
Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.
Самый крупный подобный пожар в Москве произошел 9 декабря 2006 года: в наркологической больнице №17 на Болотниковской улице погибли 46 человек. 27 августа 2016 пожар произошел в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе. Жертвами трагедии стали 17 человек, большинство из них — молодые женщины из Киргизии.
Ранее глава региона Аман Тулеев заявил, что семьям погибших выплатят по 1 млн рублей.
Напомним, пожар произошел в ТЦ «Зимняя вишня» в воскресенье, 25 марта. Предположительно, он начался в детской игровой комнате на четвертом этаже здания. Пламя быстро распространилось, охватив полторы тысячи квадратных метров. Очевидцы сообщили, что ни пожарная сигнализация, ни система пожаротушения в торговом центре не сработали.
Большинству посетителей удалось самостоятельно покинуть ТЦ. Еще около 100 человек эвакуировали спасатели.
В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области действует горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842)
Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались семь человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.
Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.
Самый крупный подобный пожар в Москве произошел 9 декабря 2006 года: в наркологической больнице №17 на Болотниковской улице погибли 46 человек. 27 августа 2016 пожар произошел в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе. Жертвами трагедии стали 17 человек, большинство из них — молодые женщины из Киргизии.
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