Деловое утро НТВ <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ 12+
    •  
    Число погибших при пожаре в кемеровском ТЦ достигло 48. Кемерово, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧисло погибших при пожаре в кемеровском ТЦ достигло 48

    Число погибших при пожаре в кемеровском ТЦ достигло 48

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев
    Число погибших при пожаре в кемеровском ТЦ достигло 48

    Число погибших при пожаре в кемеровском ТЦ достигло 48

    Число погибших при пожаре в кемеровском ТЦ достигло 48
    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев

      • Жертвами страшного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове стали, по последним официальным данным, 48 человек. Многие до сих пор остаются в списках пропавших без вести.

      Спасатели и пожарные проверили все доступные помещения сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». Обследован, в том числе, этаж, где находятся кинозалы и игровая комната, и где первоначально вспыхнул пожар. В некоторые помещения пройти нельзя из-за угрозы обрушения.

      Ранее глава региона Аман Тулеев заявил, что семьям погибших выплатят по 1 млн рублей.

      смотретьОчевидцы рассказали о трагедии в кемеровском ТЦ
      Очевидцы рассказали о трагедии в кемеровском ТЦ
      Напомним, пожар произошел в ТЦ «Зимняя вишня» в воскресенье, 25 марта. Предположительно, он начался в детской игровой комнате на четвертом этаже здания. Пламя быстро распространилось, охватив полторы тысячи квадратных метров. Очевидцы сообщили, что ни пожарная сигнализация, ни система пожаротушения в торговом центре не сработали.

      Большинству посетителей удалось самостоятельно покинуть ТЦ. Еще около 100 человек эвакуировали спасатели.



      В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области действует горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842) 58–23-33.



      Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались семь человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.

      Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.

      Самый крупный подобный пожар в Москве произошел 9 декабря 2006 года: в наркологической больнице №17 на Болотниковской улице погибли 46 человек. 27 августа 2016 пожар произошел в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе. Жертвами трагедии стали 17 человек, большинство из них — молодые женщины из Киргизии.

      Новости по теме

      Пожар в ТЦ в Кемерове

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru