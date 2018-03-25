Дети звонили родным из охваченного огнем ТЦ в Кемерове

Школьники, оказавшиеся в огненной ловушке в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», звонили родным, чтобы попрощаться.
Родственница одной из школьниц рассказала, что девочка позвонила ей из кинозала после начала пожара, передает «Комсомольская правда». Школьница сообщила, что двери кинозала заблокированы.
Родственница школьницы: «Сразу после начала пожара, из кинотеатра звонила моя племянница Вика. Она говорила, что горит все, двери в кинотеатре заблокированы. Я ей говорю: „Вика, снимай все, нос закладывай, дыши через одежду“. Она говорит: „Передай маме, что я ее любила. Передай всем, что я их любила“. И после этого отключилась. Сейчас я ей звоню идут гудки и никто не отвечает».
По последним данным, в результате ЧП в торговом центре погибли 37 человек. 20 человек удалось спасти из горящего здания, еще 100 эвакуированы. После пожара за медицинской помощью обратились 40 пострадавших.
В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области была открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842)
58–23-33.
Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались семь человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.
Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.
Родственница школьницы: «Сразу после начала пожара, из кинотеатра звонила моя племянница Вика. Она говорила, что горит все, двери в кинотеатре заблокированы. Я ей говорю: „Вика, снимай все, нос закладывай, дыши через одежду“. Она говорит: „Передай маме, что я ее любила. Передай всем, что я их любила“. И после этого отключилась. Сейчас я ей звоню идут гудки и никто не отвечает».
По последним данным, в результате ЧП в торговом центре погибли 37 человек. 20 человек удалось спасти из горящего здания, еще 100 эвакуированы. После пожара за медицинской помощью обратились 40 пострадавших.
В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области была открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842)
Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались семь человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.
Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.
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