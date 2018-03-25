Количество погибших при пожаре в кемеровском ТЦ возросло до 37

Количество жертв крупного пожара, произошедшего в
торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», возросло до 37. Об этом сообщили в оперативном штабе пожаротушения.
Представитель оперативного штаба: «Общее количество погибших составляет 37 человек».
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тела 13 погибших в результате пожара в одном из кинозалов ТЦ. Согласно информации на сайте, всего в ТЦ 3 кинозала на 542 места.
Пожар удалось полностью локализовать на площади в 1,6 тыс. квадратных метров. На площади в 1,2 тыс. квадратных метров обрушилась кровля, передает ТАСС.
В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области была открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842)
58–23-33.
Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались 7 человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.
Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тела 13 погибших в результате пожара в одном из кинозалов ТЦ. Согласно информации на сайте, всего в ТЦ 3 кинозала на 542 места.
Пожар удалось полностью локализовать на площади в 1,6 тыс. квадратных метров. На площади в 1,2 тыс. квадратных метров обрушилась кровля, передает ТАСС.
В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области была открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842)
Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались 7 человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.
Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.
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