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    В кинозале кемеровского ТЦ нашли 13 тел погибших

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    • Фото: Айкин Данил / ТАСС
    В кинозале кемеровского ТЦ нашли 13 тел погибших

    В кинозале кемеровского ТЦ нашли 13 тел погибших

    В кинозале кемеровского ТЦ нашли 13 тел погибших
  • Фото: Айкин Данил / ТАСС

    • Спасатели обнаружили в кинозале кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» 13 тел погибших в результате пожара. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов.

    Владимир Чернов, первый заместитель губернатора Кемеровской области: «Во втором кинозале 13 человек нашли (погибшими, — ред.) . Люди (пожарные, — ред) продолжают двигаться дальше».

    Согласно информации на сайте, всего в ТЦ 3 кинозала на 542 места.

    Ранее сообщалось, что жертвами пожара в кемеровском ТЦ стали 12 человек.

    Пожар удалось полностью локализовать на площади в 1,6 тыс. квадратных метров. На площади в 1,2 тыс. квадратных метров обрушилась кровля.



    В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области была открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842) 58–23-33.



    Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались 7 человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.

    Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.

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