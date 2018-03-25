Число жертв пожара в кемеровском ТЦ возросло до 12

Количество жертв пожара в кемеровском
торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» возросло до 12. Об этом сообщили в оперативном штабе пожаротушения.
Спасатели обнаружили тела еще пяти погибших в результате ЧП, передает ТАСС.
Представитель штаба: «Спасатели обнаружили тела пяти человек. Таким образом, количество погибших возросло до 12».
Ранее сообщалось о семи погибших в результате пожара в ТЦ. Еще 43 человека пострадали.
Почти 70 человек в данный момент числятся пропавшими без вести.
Пожар удалось полностью локализовать на площади в 1,6 тыс. квадратных метров. На площади в 1,2 тыс. квадратных метров обрушилась кровля.
В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области была открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842)
58–23-33.
Представитель штаба: «Спасатели обнаружили тела пяти человек. Таким образом, количество погибших возросло до 12».
Ранее сообщалось о семи погибших в результате пожара в ТЦ. Еще 43 человека пострадали.
Почти 70 человек в данный момент числятся пропавшими без вести.
Пожар удалось полностью локализовать на площади в 1,6 тыс. квадратных метров. На площади в 1,2 тыс. квадратных метров обрушилась кровля.
В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области была открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842)
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