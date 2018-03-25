При пожаре в кемеровском ТЦ пропали без вести 69 человек

Почти 70 человек пропали без вести при пожаре в кемеровском
торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом сообщили в оперативном штабе пожаротушения.
Представитель штаба отметил, что более половины пропавших — дети, передает ТАСС.
Представитель оперативного штаба: «Количество пропавших без вести при пожаре в ТЦ „Зимняя вишня“ выросло до 69, 40 из них — дети».
Напомним, пожар начался в батутной комнате на четвертом этаже ТЦ. На данный момент известно о семи погибших в результате ЧП. Еще 43 человека пострадали.
В настоящее время пожарным удалось локализовать возгорание, но пробиться к очагу они не могут из-за высоких температур.
Представитель оперативного штаба: «Количество пропавших без вести при пожаре в ТЦ „Зимняя вишня“ выросло до 69, 40 из них — дети».
Напомним, пожар начался в батутной комнате на четвертом этаже ТЦ. На данный момент известно о семи погибших в результате ЧП. Еще 43 человека пострадали.
В настоящее время пожарным удалось локализовать возгорание, но пробиться к очагу они не могут из-за высоких температур.
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