МЧС: возгорание в кемеровском ТЦ полностью локализовано

Спасатели полностью локализовали возгорание в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове на площади 1,6 тысячи кв. метров.
Пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области: «Возгорание в торговом центре полностью локализовано примерно в 23:15 местного времени (19:15 мск)».
Спасатели работают уже на третьем этаже ТЦ. Но пробиться к очагу возгорания пока не могут.
Евгений Дедюхин, первый заместитель начальника регионального главка МЧС: «Первый и второй этажи проверены. Третий этаж сейчас проверяется, пробиваются на четвертый этаж, где очаг. Пока не могут пробиться, так как там температура большая».
Между тем первый заместитель губернатор Кемеровской области Владимир Чернов озвучил предварительную версию причины пожара. По его словам, это мог быть поджог, передает ТАСС.
Владимир Чернов: «Очаг — батутная комната. Предварительная версия — что у кого-то из ребятишек была зажигалка, в батутной воспламенение началось с поролона, прямо в бассейне батутном, который просто вспыхнул, как порох».
Возгорание началось на последнем этаже ТЦ. Следственный комитет подтвердил данные о пяти погибших, более 30 человек пострадали. Владимир Путин дал ряд поручений об оказании помощи в связи с пожаром, в том числе распорядился, чтобы глава МЧС лично отправился на место трагедии.
Сообщается, что Владимир Пучков уже вылетел в Кемерово вместе с оперативной группой и отрядом «Центроспас», чтобы на месте контролировать работы по ликвидации последствий возгорания.
ТЦ «Зимняя вишня» был открыт в Кемерове в 2013 году. Его территория занимала 23 тысячи кв. метров. В здании торгового центра были магазины, боулинг, детский центр и кинотеатр, а также парковка на 250 авто.
Спасатели работают уже на третьем этаже ТЦ. Но пробиться к очагу возгорания пока не могут.
Евгений Дедюхин, первый заместитель начальника регионального главка МЧС: «Первый и второй этажи проверены. Третий этаж сейчас проверяется, пробиваются на четвертый этаж, где очаг. Пока не могут пробиться, так как там температура большая».
Между тем первый заместитель губернатор Кемеровской области Владимир Чернов озвучил предварительную версию причины пожара. По его словам, это мог быть поджог, передает ТАСС.
Владимир Чернов: «Очаг — батутная комната. Предварительная версия — что у кого-то из ребятишек была зажигалка, в батутной воспламенение началось с поролона, прямо в бассейне батутном, который просто вспыхнул, как порох».
Возгорание началось на последнем этаже ТЦ. Следственный комитет подтвердил данные о пяти погибших, более 30 человек пострадали. Владимир Путин дал ряд поручений об оказании помощи в связи с пожаром, в том числе распорядился, чтобы глава МЧС лично отправился на место трагедии.
Сообщается, что Владимир Пучков уже вылетел в Кемерово вместе с оперативной группой и отрядом «Центроспас», чтобы на месте контролировать работы по ликвидации последствий возгорания.
ТЦ «Зимняя вишня» был открыт в Кемерове в 2013 году. Его территория занимала 23 тысячи кв. метров. В здании торгового центра были магазины, боулинг, детский центр и кинотеатр, а также парковка на 250 авто.
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