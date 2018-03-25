Число жертв пожара в кемеровском ТЦ возросло до 7

В оперативном штабе на месте ЧП сообщили новые данные о жертвах возгорания в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
По данным спасателей, количество погибших возросло до семи. Об этом сообщили в оперативном штабе пожаротушения, передает ТАСС.
Из сообщения штаба: «Обнаружены тела двух погибших. Количество погибших при пожаре в ТЦ „Зимняя вишня“ возросло до семи».
По словам источника «Интерфакса», спасатели нашли тела двух человек на четвертом этаже. Ранее сообщалось о пяти жертвах и 32 пострадавших.
Источник: «Спасатели зашли на 4-й этаж, нашли мужчину с ребенком».
Пожарным удалось локализовать возгорание в торговом центре, но пробиться к очагу они пока не могут из-за высоких температур.
Пожар начался на четвертом этаже ТЦ в батутной комнате. Рассматривается версия поджога.
Из сообщения штаба: «Обнаружены тела двух погибших. Количество погибших при пожаре в ТЦ „Зимняя вишня“ возросло до семи».
По словам источника «Интерфакса», спасатели нашли тела двух человек на четвертом этаже. Ранее сообщалось о пяти жертвах и 32 пострадавших.
Источник: «Спасатели зашли на 4-й этаж, нашли мужчину с ребенком».
Пожарным удалось локализовать возгорание в торговом центре, но пробиться к очагу они пока не могут из-за высоких температур.
Пожар начался на четвертом этаже ТЦ в батутной комнате. Рассматривается версия поджога.
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