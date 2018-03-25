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    Число жертв пожара в кемеровском ТЦ возросло до 7

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    • Фото: vk.com
    Число жертв пожара в кемеровском ТЦ возросло до 7

    Число жертв пожара в кемеровском ТЦ возросло до 7

    Число жертв пожара в кемеровском ТЦ возросло до 7
  • Фото: vk.com

    • В оперативном штабе на месте ЧП сообщили новые данные о жертвах возгорания в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

    По данным спасателей, количество погибших возросло до семи. Об этом сообщили в оперативном штабе пожаротушения, передает ТАСС.

    Из сообщения штаба: «Обнаружены тела двух погибших. Количество погибших при пожаре в ТЦ „Зимняя вишня“ возросло до семи».

    По словам источника «Интерфакса», спасатели нашли тела двух человек на четвертом этаже. Ранее сообщалось о пяти жертвах и 32 пострадавших.

    Источник: «Спасатели зашли на 4-й этаж, нашли мужчину с ребенком».

    Пожарным удалось локализовать возгорание в торговом центре, но пробиться к очагу они пока не могут из-за высоких температур.



    Пожар начался на четвертом этаже ТЦ в батутной комнате. Рассматривается версия поджога.

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