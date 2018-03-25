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    СК установил собственника горящего кемеровского ТЦ

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    СК установил собственника горящего кемеровского ТЦ

    СК установил собственника горящего кемеровского ТЦ

    Пожарные продолжают тушение торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове.

    Следователи установили основного владельца здания ТЦ «Зимняя вишня». Кроме того, уже допрошены первые свидетели и потерпевшие.

    СК РФ: «Установлен основной собственник ТЦ, принимаются меры к его доставлению. Допрошены 25 человек из числа очевидцев и потерпевших, в том числе арендаторы и собственники торговых точек».



    Информация о 35 пропавших без вести при пожаре проверяется. Следственный комитет рассматривает все возможные версии пожара. Между тем источник ТАСС в экстренных службах заявил, что причиной возгорания могла стать детская шалость.

    Источник: «По одной из версий, под ребенком в игровой комнате загорелся поролоновый шарик в игровой комнате. Не исключено, что это произошло вследствие детской шалости с огнем».

    Ранее СК подтвердил данные о пяти погибших и 32 раненых. Спасатели продолжают бороться с огнем в торговом центре.

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