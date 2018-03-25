Оказавшиеся в огненной ловушке люди сняли видео в горящем кемеровском ТЦ

В соцсетях появились кадры из горящего кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», где, по последним данным, при пожаре погибли пять человек и более 30 пострадали.
Застрявшие на лестнице в горящем ТЦ мужчины сняли видео. Они пытались выбить дверь, чтобы выбраться наружу. В тот момент огонь уже подступал к оказавшимся в ловушке людям. На видео слышно, как автор ролика крикнул: «Мужики, сейчас точно задохнемся здесь».
Также появилось видео эвакуации из горящего здания. На кадрах видно большое количество людей, которые в панике двигаются к выходу.
Жертвами пожара, по данным СК, стали пять человек — три женщины, один ребенок и один мужчина. Между тем полиция и спасатели разыскивают 35 человек, которые могли находиться в ТЦ в момент возгорания. Пострадавших — 32, притом 30 из них были госпитализированы. Тушение пожара продолжается, в Кемеровской области введен режим ЧС в связи с ЧП в торговом центре.
Также появилось видео эвакуации из горящего здания. На кадрах видно большое количество людей, которые в панике двигаются к выходу.
Жертвами пожара, по данным СК, стали пять человек — три женщины, один ребенок и один мужчина. Между тем полиция и спасатели разыскивают 35 человек, которые могли находиться в ТЦ в момент возгорания. Пострадавших — 32, притом 30 из них были госпитализированы. Тушение пожара продолжается, в Кемеровской области введен режим ЧС в связи с ЧП в торговом центре.
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