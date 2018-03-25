СК: число жертв пожара в кемеровском ТЦ возросло до 5

В Следственном комитете уточнили данные о жертвах пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Число погибших увеличилось до пяти.
По данным СК, число жертв пожара возросло до пяти. Погибли три женщины, один ребенок и один мужчина. А количество пострадавших превысило 30.
СК РФ: «По уточненной на данный момент информации, пять человек погибли, из них три женщины, один ребенок и один мужчина. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализированы».
Ранее сообщалось о четырех погибших. А в соцсетях появилась информация о 17 пропавших без вести после пожара, среди которых 13 детей.
Возгорание в торговом центре началось на четвертом этаже. Пожарные продолжают бороться с огнем в здании. В Кемеровской области введен режим ЧС.
СК РФ: «По уточненной на данный момент информации, пять человек погибли, из них три женщины, один ребенок и один мужчина. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализированы».
Ранее сообщалось о четырех погибших. А в соцсетях появилась информация о 17 пропавших без вести после пожара, среди которых 13 детей.
Возгорание в торговом центре началось на четвертом этаже. Пожарные продолжают бороться с огнем в здании. В Кемеровской области введен режим ЧС.
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