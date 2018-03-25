«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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    СК: число жертв пожара в кемеровском ТЦ возросло до 5

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    • Фото: Регион-42 Кемерово / vk.com
    СК: число жертв пожара в кемеровском ТЦ возросло до 5

    СК: число жертв пожара в кемеровском ТЦ возросло до 5

    СК: число жертв пожара в кемеровском ТЦ возросло до 5
  • Фото: Регион-42 Кемерово / vk.com

    • В Следственном комитете уточнили данные о жертвах пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Число погибших увеличилось до пяти.

    По данным СК, число жертв пожара возросло до пяти. Погибли три женщины, один ребенок и один мужчина. А количество пострадавших превысило 30.

    СК РФ: «По уточненной на данный момент информации, пять человек погибли, из них три женщины, один ребенок и один мужчина. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализированы».

    смотретьСК: при пожаре в кемеровском ТЦ погибли трое детей и женщина
    СК: при пожаре в кемеровском ТЦ погибли трое детей и женщина
    Ранее сообщалось о четырех погибших. А в соцсетях появилась информация о 17 пропавших без вести после пожара, среди которых 13 детей.

    Возгорание в торговом центре началось на четвертом этаже. Пожарные продолжают бороться с огнем в здании. В Кемеровской области введен режим ЧС.

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