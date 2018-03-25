В соцсетях сообщили о 13 пропавших детях при эвакуации ТРЦ в Кемерове

Родители не могут найти 13 детей, потерявшихся после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Информация об этом появилась в городских сообществах в соцсети «ВКонтакте».
Из сообщения в сообществе «Инцидент Кемерово»: «Уже 11 девочек/девушек и 2 мальчика/парня не выходят на связь, родственники не могут их найти, если вы что-то видели, звоните на телефон горячей линии: 8 (3842)
58–23-33».
Также в сообществе размещены фотографии пропавших.
Между тем РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщает, что после пожара пропали 17 человек, их судьба остается неизвестной.
Ранее сообщалось, что официально подтверждена гибель четырех человек — троих детей и одной женщины, которые во время возгорания находились в детской комнате. Еще 26 человек пострадали. Из-за пожара в Кемеровской области введен режим ЧС.
Также в сообществе размещены фотографии пропавших.
Между тем РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщает, что после пожара пропали 17 человек, их судьба остается неизвестной.
Ранее сообщалось, что официально подтверждена гибель четырех человек — троих детей и одной женщины, которые во время возгорания находились в детской комнате. Еще 26 человек пострадали. Из-за пожара в Кемеровской области введен режим ЧС.
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