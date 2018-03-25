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    В соцсетях сообщили о 13 пропавших детях при эвакуации ТРЦ в Кемерове

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    • Фото: vk.com
    В соцсетях сообщили о 13 пропавших детях при эвакуации ТРЦ в Кемерове

    В соцсетях сообщили о 13 пропавших детях при эвакуации ТРЦ в Кемерове

    В соцсетях сообщили о 13 пропавших детях при эвакуации ТРЦ в Кемерове
  • Фото: vk.com

    • Родители не могут найти 13 детей, потерявшихся после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Информация об этом появилась в городских сообществах в соцсети «ВКонтакте».

    Из сообщения в сообществе «Инцидент Кемерово»: «Уже 11 девочек/девушек и 2 мальчика/парня не выходят на связь, родственники не могут их найти, если вы что-то видели, звоните на телефон горячей линии: 8 (3842) 58–23-33».

    Также в сообществе размещены фотографии пропавших.




    Между тем РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщает, что после пожара пропали 17 человек, их судьба остается неизвестной.

    смотретьСК: при пожаре в кемеровском ТЦ погибли трое детей и женщина
    СК: при пожаре в кемеровском ТЦ погибли трое детей и женщина
    Ранее сообщалось, что официально подтверждена гибель четырех человек — троих детей и одной женщины, которые во время возгорания находились в детской комнате. Еще 26 человек пострадали. Из-за пожара в Кемеровской области введен режим ЧС.

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