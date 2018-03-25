СК: при пожаре в кемеровском ТЦ погибли трое детей и женщина

В Следственном комитете уточнили информацию о жертвах пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
По данным Следственного комитета, при пожаре в ТЦ в центре Кемерова погибли трое детей и женщина. Пострадавших — 26. Об этом сообщает ТАСС.
Представитель СУ СК по Кемеровской области: «Погибших на месте — три ребенка, возраст пока не могу сказать, и одна женщина».
В свою очередь в оперативном штабе на месте ЧП сообщили, что пожар в торгово-развлекательном центре частично локализован. Спасатели приступили к проливке помещений на четвертом этаже. В здании обрушились межэтажные перекрытия на площади 30 кв. метров.
Из сообщения оперативного штаба: «Пожар на третьем этаже локализован, сейчас проводится проливка помещений четвертого этажа. На кровле здания ведется тушение пожара».
Подразделения регионального МЧС приведены в режим ЧС. Сообщается, что очаг возгорания мог находиться в кинотеатре на верхнем этаже ТЦ. Уголовное дело, которое было возбуждено в связи с пожаром, передано в центральный аппарат СК.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Председатель СК России поручил обеспечить тщательное расследование этой трагедии, установив все обстоятельства, повлекшие гибель людей. Кроме того, он дал указание максимально оперативно разобраться в причинах пожарах и дать принципиальную юридическую оценку действиям всех лиц, имеющих отношение к функционированию и безопасности торгового комплекса».
Представитель СУ СК по Кемеровской области: «Погибших на месте — три ребенка, возраст пока не могу сказать, и одна женщина».
В свою очередь в оперативном штабе на месте ЧП сообщили, что пожар в торгово-развлекательном центре частично локализован. Спасатели приступили к проливке помещений на четвертом этаже. В здании обрушились межэтажные перекрытия на площади 30 кв. метров.
Из сообщения оперативного штаба: «Пожар на третьем этаже локализован, сейчас проводится проливка помещений четвертого этажа. На кровле здания ведется тушение пожара».
Подразделения регионального МЧС приведены в режим ЧС. Сообщается, что очаг возгорания мог находиться в кинотеатре на верхнем этаже ТЦ. Уголовное дело, которое было возбуждено в связи с пожаром, передано в центральный аппарат СК.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Председатель СК России поручил обеспечить тщательное расследование этой трагедии, установив все обстоятельства, повлекшие гибель людей. Кроме того, он дал указание максимально оперативно разобраться в причинах пожарах и дать принципиальную юридическую оценку действиям всех лиц, имеющих отношение к функционированию и безопасности торгового комплекса».
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