Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    В Кемерове из контактного зоопарка в горящем ТЦ не успели спасти животных

    2 комментария
    • Фото: Контактный зоопарк "Ребятам о зверятах" / vk.com
    В Кемерове из контактного зоопарка в горящем ТЦ не успели спасти животных

    В Кемерове из контактного зоопарка в горящем ТЦ не успели спасти животных

    В Кемерове из контактного зоопарка в горящем ТЦ не успели спасти животных
  • Фото: Контактный зоопарк "Ребятам о зверятах" / vk.com

    • В соцсетях сообщают, что питомцев контактного зоопарка «Ребятам о зверятах» не успели вынести на улицу во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

    Животные, которые содержались в контактном зоопарке «Ребятам о зверятах» в ТЦ «Зимняя вишня», погибли при пожаре. Питомцев не успели вытащить на улицу. Сами сотрудники, как сообщается в соцсетях, сумели покинуть ТЦ в последний момент.

    Некоторые пользователи набросились с обвинениями на сотрудников зоопарка, подчеркивая, что они были в ответе за питомцев.

    смотретьЛюди выпрыгивали из окон горящего ТЦ в Кемерове
    Люди выпрыгивали из окон горящего ТЦ в Кемерове
    Площадь возгорания возросла уже до 1500 кв. метров. МЧС расширила группировку спасателей на месте ЧП.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru