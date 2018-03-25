В Кемерове из контактного зоопарка в горящем ТЦ не успели спасти животных

В соцсетях сообщают, что питомцев контактного зоопарка «Ребятам о зверятах» не успели вынести на улицу во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.
Животные, которые содержались в контактном зоопарке «Ребятам о зверятах» в ТЦ «Зимняя вишня», погибли при пожаре. Питомцев не успели вытащить на улицу. Сами сотрудники, как сообщается в соцсетях, сумели покинуть ТЦ в последний момент.
Некоторые пользователи набросились с обвинениями на сотрудников зоопарка, подчеркивая, что они были в ответе за питомцев.
Площадь возгорания возросла уже до 1500 кв. метров. МЧС расширила группировку спасателей на месте ЧП.
Некоторые пользователи набросились с обвинениями на сотрудников зоопарка, подчеркивая, что они были в ответе за питомцев.
Площадь возгорания возросла уже до 1500 кв. метров. МЧС расширила группировку спасателей на месте ЧП.
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