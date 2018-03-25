Площадь пожара в ТЦ в Кемерове возросла до 1500 кв. м: 9 человек госпитализированы

В больницы города Кемерово доставлены девять человек, пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Среди госпитализированных двое детей.
Глава города Кемерово Илья Середюк сообщил о девяти пострадавших при пожаре в ТЦ, передает ТАСС.
Илья Середюк: «В третью больницу поступили семь человек, во вторую больницу еще двоих увезли».
В свою очередь директор Кемеровского областного центра медицины катастроф Сергей Малиновский уточнил, что среди пострадавших двое детей. Между тем источник РИА Новости в экстренных службах сообщает о том, что число пострадавших увеличилось до 10.
Группировка по тушению возгорания в ТЦ была увеличена. В настоящее время на месте работают более 210 пожарных, кроме того, задействовано 48 единиц техники. Пожару присвоен второй, повышенный уровень сложности. Установлено, что возгорание началось на четвертом, последнем этаже. Площадь пожара составляет уже 1500 кв. метров.
Ранее спасатели сообщили, что из ТЦ были эвакуированы 100 человек и спасены еще 20. Жертвами возгорания стали четверо детей. Следственный комитет возбудил дело.
СК по Новгородской области: «В рамках расследования следователи не только установят причины пожара, но и дадут принципиальную правовую оценку действиям представителей торгового комплекса, а также действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в торговом комплексе».
Илья Середюк: «В третью больницу поступили семь человек, во вторую больницу еще двоих увезли».
В свою очередь директор Кемеровского областного центра медицины катастроф Сергей Малиновский уточнил, что среди пострадавших двое детей. Между тем источник РИА Новости в экстренных службах сообщает о том, что число пострадавших увеличилось до 10.
Группировка по тушению возгорания в ТЦ была увеличена. В настоящее время на месте работают более 210 пожарных, кроме того, задействовано 48 единиц техники. Пожару присвоен второй, повышенный уровень сложности. Установлено, что возгорание началось на четвертом, последнем этаже. Площадь пожара составляет уже 1500 кв. метров.
Ранее спасатели сообщили, что из ТЦ были эвакуированы 100 человек и спасены еще 20. Жертвами возгорания стали четверо детей. Следственный комитет возбудил дело.
СК по Новгородской области: «В рамках расследования следователи не только установят причины пожара, но и дадут принципиальную правовую оценку действиям представителей торгового комплекса, а также действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в торговом комплексе».
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