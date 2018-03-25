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    Источник: четверо детей погибли в горящем ТЦ в Кемерове. дети и подростки, Кемерово, МЧС, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИсточник: четверо детей погибли в горящем ТЦ в Кемерове

    Источник: четверо детей погибли в горящем ТЦ в Кемерове

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    • Фото: Фото: УПУЛЬС 42 | Кузбасс / vk.com
    Источник: четверо детей погибли в горящем ТЦ в Кемерове

    Источник: четверо детей погибли в горящем ТЦ в Кемерове

    Источник: четверо детей погибли в горящем ТЦ в Кемерове
    • Фото: Фото: УПУЛЬС 42 | Кузбасс / vk.com

      • В центре города Кемерово загорелся торговый центр «Зимняя вишня».

      Посетителей и сотрудников ТЦ «Зимняя вишня», расположенного на улице Ленина, эвакуируют из здания из-за пожара. В ГУ МЧС сообщили, что задымление произошло на четвертом этаже.

      В ликвидации возгорания в ТЦ задействовано более 10 единиц техники. На месте работают все службы города. Между тем очевидцы сообщают, что дым от пожара виден в других районах города.

      По данным источника ТАСС, возгорание не обошлось без жертв — погибли четверо детей.

      Источник: «Тела детей обнаружены в одном из залов кинотеатра».

      По предварительной информации, очаг возгорания находился в одном из кинозалов. Об этом заявил первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов, который находится возле ТЦ.

      Источник в экстренных службах заявил, из здания вывели более 50 человек, но еще пятеро могли остаться внутри.

      Источник: «Из горящего торгового центра спасены 10 человек, 50 эвакуированы, проверяется информация о пяти оставшихся в здании людях».

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