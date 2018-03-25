Источник: четверо детей погибли в горящем ТЦ в Кемерове

В центре города Кемерово загорелся торговый центр «Зимняя вишня».
Посетителей и сотрудников ТЦ «Зимняя вишня», расположенного на улице Ленина, эвакуируют из здания из-за пожара. В ГУ МЧС сообщили, что задымление произошло на четвертом этаже.
В ликвидации возгорания в ТЦ задействовано более 10 единиц техники. На месте работают все службы города. Между тем очевидцы сообщают, что дым от пожара виден в других районах города.
По данным источника ТАСС, возгорание не обошлось без жертв — погибли четверо детей.
Источник: «Тела детей обнаружены в одном из залов кинотеатра».
По предварительной информации, очаг возгорания находился в одном из кинозалов. Об этом заявил первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов, который находится возле ТЦ.
Источник в экстренных службах заявил, из здания вывели более 50 человек, но еще пятеро могли остаться внутри.
Источник: «Из горящего торгового центра спасены 10 человек, 50 эвакуированы, проверяется информация о пяти оставшихся в здании людях».
В ликвидации возгорания в ТЦ задействовано более 10 единиц техники. На месте работают все службы города. Между тем очевидцы сообщают, что дым от пожара виден в других районах города.
По данным источника ТАСС, возгорание не обошлось без жертв — погибли четверо детей.
Источник: «Тела детей обнаружены в одном из залов кинотеатра».
По предварительной информации, очаг возгорания находился в одном из кинозалов. Об этом заявил первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов, который находится возле ТЦ.
Источник в экстренных службах заявил, из здания вывели более 50 человек, но еще пятеро могли остаться внутри.
Источник: «Из горящего торгового центра спасены 10 человек, 50 эвакуированы, проверяется информация о пяти оставшихся в здании людях».
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