Следствие вели… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Следствие вели… 16+
    •  
    Люди выпрыгивали из окон горящего ТЦ в Кемерове: видео. Кемерово, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛюди выпрыгивали из окон горящего ТЦ в Кемерове: видео

    Люди выпрыгивали из окон горящего ТЦ в Кемерове: видео

    14 комментариев
    Люди выпрыгивали из окон горящего ТЦ в Кемерове: видео

    Люди выпрыгивали из окон горящего ТЦ в Кемерове: видео

    Люди выпрыгивали из окон горящего ТЦ в Кемерове: видео

      Очевидцы запечатлели на видео, как люди выпрыгивали из окон верхних этажей горящего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, спасаясь от огня.

      В торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошел пожар. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мужчина выпрыгнул из окна и ударился о навес над одним из входов в ТЦ. В толпе людей, видевших его падение, раздались крики.

      Между тем ТАСС сообщил, что из здания ТЦ вывели 100 посетителей и сотрудников. По последним данным, возгорание началось на четвертом, последнем этаже здания. При пожаре погибли четверо детей, как сообщалось ранее, их тела обнаружили в одном из кинозалов.

      Из сообщения оперативного штаба на месте ЧП: «Выведены 100 человек. По предварительным данным, погибли четверо детей».

      Пожарные продолжают бороться с огнем. Возгоранию присвоен второй, повышенный уровень сложности.

      Торговый центр «Зимняя вишня» находится в центре города. Движение возле ТЦ перекрыто.

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru