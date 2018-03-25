Люди выпрыгивали из окон горящего ТЦ в Кемерове: видео

Очевидцы запечатлели на видео, как люди выпрыгивали из окон верхних этажей горящего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, спасаясь от огня.
В торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошел пожар. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мужчина выпрыгнул из окна и ударился о навес над одним из входов в ТЦ. В толпе людей, видевших его падение, раздались крики.
Между тем ТАСС сообщил, что из здания ТЦ вывели 100 посетителей и сотрудников. По последним данным, возгорание началось на четвертом, последнем этаже здания. При пожаре погибли четверо детей, как сообщалось ранее, их тела обнаружили в одном из кинозалов.
Из сообщения оперативного штаба на месте ЧП: «Выведены 100 человек. По предварительным данным, погибли четверо детей».
Пожарные продолжают бороться с огнем. Возгоранию присвоен второй, повышенный уровень сложности.
Торговый центр «Зимняя вишня» находится в центре города. Движение возле ТЦ перекрыто.
Между тем ТАСС сообщил, что из здания ТЦ вывели 100 посетителей и сотрудников. По последним данным, возгорание началось на четвертом, последнем этаже здания. При пожаре погибли четверо детей, как сообщалось ранее, их тела обнаружили в одном из кинозалов.
Из сообщения оперативного штаба на месте ЧП: «Выведены 100 человек. По предварительным данным, погибли четверо детей».
Пожарные продолжают бороться с огнем. Возгоранию присвоен второй, повышенный уровень сложности.
Торговый центр «Зимняя вишня» находится в центре города. Движение возле ТЦ перекрыто.
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