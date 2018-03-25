В Кемеровской области введен режим ЧС из-за пожара в ТЦ

Глава МЧС Владимир Пучков объявил, что в Кемеровской области, где произошел крупный пожар в ТЦ «Зимняя вишня», вводится режим ЧС.
Владимир Пучков: «Мы вводим режим чрезвычайной ситуации на территории Кемеровской области. Федеральным органам исполнительной власти организовать помощь и поддержку соответствующим службам».
Об этом решении глава МЧС объявил на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает ТАСС. Он отметил, что спасатели по-прежнему борются с огнем в торговом центре. Также на месте пожара продолжается поисково-спасательная операция.
Владимир Пучков: «Обращаю внимание на четкое взаимодействие всех служб. Есть риски взрывов и другие опасности».
Министр распорядился оказать адресную помощь всем пострадавшим, а также сформировать комплексные медицинские бригады.
Ранее сообщалось, что МЧС в связи с пожаром открыло горячую линию. Жертвами ЧП, по последним данным, стали четыре человека — трое детей и женщина, которые находились в момент возгорания в детской комнате. Число пострадавших достигло 26. Некоторые люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня.
Об этом решении глава МЧС объявил на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает ТАСС. Он отметил, что спасатели по-прежнему борются с огнем в торговом центре. Также на месте пожара продолжается поисково-спасательная операция.
Владимир Пучков: «Обращаю внимание на четкое взаимодействие всех служб. Есть риски взрывов и другие опасности».
Министр распорядился оказать адресную помощь всем пострадавшим, а также сформировать комплексные медицинские бригады.
Ранее сообщалось, что МЧС в связи с пожаром открыло горячую линию. Жертвами ЧП, по последним данным, стали четыре человека — трое детей и женщина, которые находились в момент возгорания в детской комнате. Число пострадавших достигло 26. Некоторые люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня.
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