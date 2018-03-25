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    В Кемеровской области введен режим ЧС из-за пожара в ТЦ

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    В Кемеровской области введен режим ЧС <nobr>из-за</nobr> пожара в ТЦ

    В Кемеровской области введен режим ЧС из-за пожара в ТЦ

    В Кемеровской области введен режим ЧС <nobr>из-за</nobr> пожара в ТЦ
  • Фото: kurer-sreda.ru

    • Глава МЧС Владимир Пучков объявил, что в Кемеровской области, где произошел крупный пожар в ТЦ «Зимняя вишня», вводится режим ЧС.

    Владимир Пучков: «Мы вводим режим чрезвычайной ситуации на территории Кемеровской области. Федеральным органам исполнительной власти организовать помощь и поддержку соответствующим службам».

    Об этом решении глава МЧС объявил на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает ТАСС. Он отметил, что спасатели по-прежнему борются с огнем в торговом центре. Также на месте пожара продолжается поисково-спасательная операция.

    Владимир Пучков: «Обращаю внимание на четкое взаимодействие всех служб. Есть риски взрывов и другие опасности».

    Министр распорядился оказать адресную помощь всем пострадавшим, а также сформировать комплексные медицинские бригады.

    Ранее сообщалось, что МЧС в связи с пожаром открыло горячую линию. Жертвами ЧП, по последним данным, стали четыре человека — трое детей и женщина, которые находились в момент возгорания в детской комнате. Число пострадавших достигло 26. Некоторые люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня.

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