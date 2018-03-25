МЧС открыло горячую линию в связи с пожаром в кемеровском ТЦ

В центре города Кемерово горит торговый центр «Зимняя вишня». Жертвами пожара стали четыре человека — трое детей и женщина.
МЧС открыло горячую линию в связи с крупным пожаром в торговом центре Зимняя вишня: 8 (3842)
58–23-33.
На месте возгорания работают более 230 специалистов, кроме того, задействовано 50 единиц техники. Ранее сообщалось, что пожар удалось частично локализовать.
Жертвами пожара стали трое детей и женщина, которые в момент возгорания находились в детской игровой комнате, а число пострадавших достигло 26. Установлено, что пожар начался на четвертом, последнем этаже.
На месте возгорания работают более 230 специалистов, кроме того, задействовано 50 единиц техники. Ранее сообщалось, что пожар удалось частично локализовать.
Жертвами пожара стали трое детей и женщина, которые в момент возгорания находились в детской игровой комнате, а число пострадавших достигло 26. Установлено, что пожар начался на четвертом, последнем этаже.
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