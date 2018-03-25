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    МЧС открыло горячую линию в связи с пожаром в кемеровском ТЦ

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    МЧС открыло горячую линию в связи с пожаром в кемеровском ТЦ

    МЧС открыло горячую линию в связи с пожаром в кемеровском ТЦ

    В центре города Кемерово горит торговый центр «Зимняя вишня». Жертвами пожара стали четыре человека — трое детей и женщина.

    МЧС открыло горячую линию в связи с крупным пожаром в торговом центре Зимняя вишня: 8 (3842) 58–23-33.

    На месте возгорания работают более 230 специалистов, кроме того, задействовано 50 единиц техники. Ранее сообщалось, что пожар удалось частично локализовать.

    Жертвами пожара стали трое детей и женщина, которые в момент возгорания находились в детской игровой комнате, а число пострадавших достигло 26. Установлено, что пожар начался на четвертом, последнем этаже.

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