В торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове обрушились перекрытия, а также кровля на площади 1200 кв. метров.
В оперативном штабе на месте ЧП сообщили, что в горящем кемеровском ТЦ обрушились кровля и перекрытия, передает ТАСС.
Из сообщения штаба: «Произошло обрушение кровли на площади 1200 кв. метров».
Кроме того, в штабе сообщили, что спасатели и полицейские пытаются установить местонахождение 35 человек, которые могли находиться в загоревшемся ТЦ и которых разыскивают родственники.
Из сообщения штаба: «Среди тех, кого ищут родственники, 19 детей и 16 взрослых».
В Следственном комитете подтвердили данные о пяти жертвах — погибли три женщины, один ребенок и один мужчина. Число пострадавших превысило 30. В Кемеровской области объявлен режим ЧС.
Из сообщения штаба: «Произошло обрушение кровли на площади 1200 кв. метров».
Кроме того, в штабе сообщили, что спасатели и полицейские пытаются установить местонахождение 35 человек, которые могли находиться в загоревшемся ТЦ и которых разыскивают родственники.
Из сообщения штаба: «Среди тех, кого ищут родственники, 19 детей и 16 взрослых».
В Следственном комитете подтвердили данные о пяти жертвах — погибли три женщины, один ребенок и один мужчина. Число пострадавших превысило 30. В Кемеровской области объявлен режим ЧС.
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