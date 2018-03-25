«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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    В горящем кемеровском ТЦ обрушились кровля и перекрытия

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    • Фото: Клим Романов / vk.com
    В горящем кемеровском ТЦ обрушились кровля и перекрытия

    В горящем кемеровском ТЦ обрушились кровля и перекрытия

    В горящем кемеровском ТЦ обрушились кровля и перекрытия
  • Фото: Клим Романов / vk.com

    • В торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове обрушились перекрытия, а также кровля на площади 1200 кв. метров.

    В оперативном штабе на месте ЧП сообщили, что в горящем кемеровском ТЦ обрушились кровля и перекрытия, передает ТАСС.

    Из сообщения штаба: «Произошло обрушение кровли на площади 1200 кв. метров».

    Кроме того, в штабе сообщили, что спасатели и полицейские пытаются установить местонахождение 35 человек, которые могли находиться в загоревшемся ТЦ и которых разыскивают родственники.

    Из сообщения штаба: «Среди тех, кого ищут родственники, 19 детей и 16 взрослых».

    смотретьЛюди выпрыгивали из окон горящего ТЦ в Кемерове
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