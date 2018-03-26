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    Следователи изучают видео с камер наблюдения кемеровского ТЦ. Кемерово, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСледователи изучают видео с камер наблюдения кемеровского ТЦ

    Следователи изучают видео с камер наблюдения кемеровского ТЦ

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    Следователи изучают видео с камер наблюдения кемеровского ТЦ

    Следователи изучают видео с камер наблюдения кемеровского ТЦ

    Следователи изучают видео с камер наблюдения кемеровского ТЦ

      Сегодня должна начаться процедура опознания погибших в результате пожара в ТЦ в Кемерове. Сделать это будет непросто. Вероятно, в некоторых случаях потребуется генетическая экспертиза. А пока следователи изучают видео с камер наблюдения торгового центра.

      Версию о том, что возгорание началось на четвертом этаже ТЦ в детской игровой комнате, косвенно подтверждают кадры, опубликованные в соцсетях. На них видно, что игровую площадку еще не заволокло дымом, но часть помещения уже превратилась в сплошную огненную стену — так быстро распространяется пламя.

      Конечно, следователи сейчас заняты не только выяснением причин возгорания. Они задаются вопросом: почему пламя распространялось столь стремительно? Какие материалы были использованы при реконструкции здания, были ли соблюдены правила безопасности, почему не сработала пожарная сигнализация и кто распорядился запереть запасные выходы. Вице-губернатор области уже объявил, что после трагедии проверят все торговые центры.

      В настоящее время известно о37 погибших в результате ЧП в кемеровском ТЦ. Среди них 9 детей. Еще 64 человека числятся пропавшими без вести.

      Глава региона Аман Тулеев заявил, что семьям погибших выплатят по 1 млн рублей.

      В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842) 58–23-33.



      Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались семь человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.

      Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.

      Самый крупный подобный пожар в Москве произошел 9 декабря 2006 года: в наркологической больнице №17 на Болотниковской улице погибли 46 человек. 27 августа 2016 пожар произошел в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе. Жертвами трагедии стали 17 человек, большинство из них — молодые женщины из Киргизии.

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