Семьи погибших в кемеровском ТЦ получат по 1 млн рублей

Власти Кузбасса выплатят семьям погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» по одному миллиону рублей. Об этом заявил губернатор Аман Тулеев на заседании оперативного штаба.
Аман Тулеев, губернатор: «Мною принято решение: каждой семье, где есть погибший, к сожалению, по миллиону рублей. Если двое (погибших, — ред.), не дай бог, то два миллиона рублей».
Глава региона добавил, что с семьями погибших будут работать психологи, социальные работники и врачи. Работа будет проводиться адресно, передает ТАСС.
Аман Тулеев: «Мы будем делать это аккуратно, чтобы не травмировать, потому что первые дни люди в растерянности. Наша задача — помочь, поддержать. Я это сам лично переживаю, потому что у меня очень близкий родственник погиб, к сожалению, девочка».
В настоящее время известно о37 погибших в результате ЧП в кемеровском ТЦ. Среди них 9 детей. Еще 64 человека числятся пропавшими без вести.
В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842)
58–23-33.
Работы на месте ЧП продолжаются. На помощь коллегам прибыли спасатели из Сибирского регионального центра.
В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842)
58–23-33.
Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались семь человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.
Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.
Самый крупный подобный пожар в Москве произошел 9 декабря 2006 года: в наркологической больнице №17 на Болотниковской улице погибли 46 человек. 27 августа 2016 пожар произошел в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе. Жертвами трагедии стали 17 человек, большинство из них — молодые женщины из Киргизии.
Глава региона добавил, что с семьями погибших будут работать психологи, социальные работники и врачи. Работа будет проводиться адресно, передает ТАСС.
Аман Тулеев: «Мы будем делать это аккуратно, чтобы не травмировать, потому что первые дни люди в растерянности. Наша задача — помочь, поддержать. Я это сам лично переживаю, потому что у меня очень близкий родственник погиб, к сожалению, девочка».
В настоящее время известно о37 погибших в результате ЧП в кемеровском ТЦ. Среди них 9 детей. Еще 64 человека числятся пропавшими без вести.
В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842)
Работы на месте ЧП продолжаются. На помощь коллегам прибыли спасатели из Сибирского регионального центра.
В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842)
Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались семь человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.
Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.
Самый крупный подобный пожар в Москве произошел 9 декабря 2006 года: в наркологической больнице №17 на Болотниковской улице погибли 46 человек. 27 августа 2016 пожар произошел в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе. Жертвами трагедии стали 17 человек, большинство из них — молодые женщины из Киргизии.
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