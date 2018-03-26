Пропавшими без вести после пожара в кемеровском ТЦ числятся 64 человека

По последним данным, пропавшими без вести после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» числятся 64 человека. Об этом сообщил замначальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Борис Дедюхин.
Борис Дедюхин, замначальника ГУ МЧС по Кемеровской области: «По заявлениям родственников, пропавшими без вести числятся 64 человека».
Родственники пропавших без вести — около 50 человек — остаются в оперативном штабе, передает ТАСС.
По последним данным, жертвами ЧП в торговом центре стали 37 человек. Среди них 11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева. 20 человек удалось спасти из горящего здания, еще 100 эвакуированы.
На данный момент в больницах остаются 10 пострадавших при пожаре. Им оказывают всю необходимую помощь.
В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842)
58–23-33.
Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались семь человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.
Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.
Самый крупный подобный пожар в Москве произошел 9 декабря 2006 года: в наркологической больнице №17 на Болотниковской улице погибли 46 человек. 27 августа 2016 пожар произошел в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе. Жертвами трагедии стали 17 человек, большинство из них — молодые женщины из Киргизии.
Родственники пропавших без вести — около 50 человек — остаются в оперативном штабе, передает ТАСС.
По последним данным, жертвами ЧП в торговом центре стали 37 человек. Среди них 11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева. 20 человек удалось спасти из горящего здания, еще 100 эвакуированы.
На данный момент в больницах остаются 10 пострадавших при пожаре. Им оказывают всю необходимую помощь.
В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842)
Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались семь человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.
Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.
Самый крупный подобный пожар в Москве произошел 9 декабря 2006 года: в наркологической больнице №17 на Болотниковской улице погибли 46 человек. 27 августа 2016 пожар произошел в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе. Жертвами трагедии стали 17 человек, большинство из них — молодые женщины из Киргизии.
Комментарии