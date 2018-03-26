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    При пожаре в Кемерове погибла 11-летняя родственница главы Кузбасса

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев
    При пожаре в Кемерове погибла <nobr>11-летняя</nobr> родственница главы Кузбасса

    При пожаре в Кемерове погибла 11-летняя родственница главы Кузбасса

    При пожаре в Кемерове погибла <nobr>11-летняя</nobr> родственница главы Кузбасса
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев

    • Среди погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» оказалась родственница губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

    Из сообщения пресс-службы: «Стало известно, что одной из погибших при пожаре в ТЦ оказалась 11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева».

    Степень родства девочки с главой региона не уточняется, передает РИА Новости.

    По последним данным, в результате ЧП в торговом центре погибли 37 человек. 20 человек удалось спасти из горящего здания, еще 100 эвакуированы. После пожара за медицинской помощью обратились 40 человек.

    Пожарные ликвидировали открытое горение на площади в 1,5 тыс. квадратных метров. Работы на месте ЧП продолжаются, идет проливка здания.



    В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области была открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842) 58–23-33.



    Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались семь человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.

    Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.

    Самый крупный подобный пожар в Москве произошел 9 декабря 2006 года: в наркологической больнице №17 на Болотниковской улице погибли 46 человек. 27 августа 2016 пожар произошел в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе. Жертвами трагедии стали 17 человек, большинство из них — молодые женщины из Киргизии.

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