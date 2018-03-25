Опубликован предварительный список пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове

По последним данным, за медицинской помощью после пожара в
торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове обратились 40 человек. СМИ опубликовали предварительный список пострадавших.
Имена пострадавших в результате ЧП опубликованы на сайте «Комсомольской правды».
Басовский 3 года, отравление угарным газом легкой степени — госпитализирован в ОДКБ
Москаленко С. Е. 2006 г.р., отравление угарным газом легкой степени. Пульмонит. Ушиб легкого, перелом костей таза, ушибы, ссадины грудной клетки, ожоги верхних и нижних дыхательных путей — ОДКБ
Хорошавцев Д. О., 1996 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Кинапшина Л. В., 1998 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Лахонин Е. А., 1960 г.р., отравление угарным газом средней степени — ОКБСМП
Лобиков П. В., 1975 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Возняк А. В., 7 лет, отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Возняк М. В., 1984 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Трусов М. А., 1985 г.р., отравление угарным газом тяжелой степени, ожоги верхних конечностей — ОКБСМП
Заварзин И. Е., 1990 г.р., Кататравма. ЗЧМТ. Ушиб мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей. Отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Пугова А. А., 11 лет, отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Олейникова В. И., 10 лет, отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Борисов Д. Е., 2005 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Симахина А. В., 1994 г.р., отравление угарным газом тяжелой степени — ОКБСМП
Мелешкина И, 37 лет, отравление угарным газом легкой степени, Беременность 17 недель — ОКБСМП
Селезнев, 2.8 года, отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Селезнева К., 11 лет, отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Колобухов К. И., 54 года, отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Бакулинский А. С., 2005 г.р., отравление угарным газом легкой степени — КГКБ№2
Ингер Т. Г., 36 лет, ожог верхних дыхательных путей средней степени — КГКБ №2
Ингер Е. М., 8 лет, ожог верхних дыхательных путей средней степени — ОКБСМП
Шевелева С. В., 1981 г.р., отравление угарным газом легкой степени — травмпункт
Сергеев В. Ю., 1984 г.р., перелом ногтевой фаланги 1 пальца правой стопы — ОКБСМП
Кривоносова Я. А., 1982 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Кривоносов И., 2011 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Наумов С. Д., 1981 г.р, отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Васенко Л. В., 1963 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Заречнев Д. В., 1985 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Олимова Г. А., 1960 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Булакин С. В., 1992 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Басовская Е. В., 1983 г.р., ожог слизистой верхних дыхательных путей — травмпункт, направлена в КГКБ№2.
В настоящее время известно о 37 погибших в результате пожара в кемеровском ТЦ.
В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области была открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842)
58–23-33.
Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались 7 человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.
Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.
Басовский 3 года, отравление угарным газом легкой степени — госпитализирован в ОДКБ
Москаленко С. Е. 2006 г.р., отравление угарным газом легкой степени. Пульмонит. Ушиб легкого, перелом костей таза, ушибы, ссадины грудной клетки, ожоги верхних и нижних дыхательных путей — ОДКБ
Хорошавцев Д. О., 1996 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Кинапшина Л. В., 1998 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Лахонин Е. А., 1960 г.р., отравление угарным газом средней степени — ОКБСМП
Лобиков П. В., 1975 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Возняк А. В., 7 лет, отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Возняк М. В., 1984 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Трусов М. А., 1985 г.р., отравление угарным газом тяжелой степени, ожоги верхних конечностей — ОКБСМП
Заварзин И. Е., 1990 г.р., Кататравма. ЗЧМТ. Ушиб мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей. Отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Пугова А. А., 11 лет, отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Олейникова В. И., 10 лет, отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Борисов Д. Е., 2005 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Симахина А. В., 1994 г.р., отравление угарным газом тяжелой степени — ОКБСМП
Мелешкина И, 37 лет, отравление угарным газом легкой степени, Беременность 17 недель — ОКБСМП
Селезнев, 2.8 года, отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Селезнева К., 11 лет, отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Колобухов К. И., 54 года, отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Бакулинский А. С., 2005 г.р., отравление угарным газом легкой степени — КГКБ№2
Ингер Т. Г., 36 лет, ожог верхних дыхательных путей средней степени — КГКБ №2
Ингер Е. М., 8 лет, ожог верхних дыхательных путей средней степени — ОКБСМП
Шевелева С. В., 1981 г.р., отравление угарным газом легкой степени — травмпункт
Сергеев В. Ю., 1984 г.р., перелом ногтевой фаланги 1 пальца правой стопы — ОКБСМП
Кривоносова Я. А., 1982 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Кривоносов И., 2011 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Наумов С. Д., 1981 г.р, отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Васенко Л. В., 1963 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Заречнев Д. В., 1985 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Олимова Г. А., 1960 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Булакин С. В., 1992 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП
Басовская Е. В., 1983 г.р., ожог слизистой верхних дыхательных путей — травмпункт, направлена в КГКБ№2.
В настоящее время известно о 37 погибших в результате пожара в кемеровском ТЦ.
В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области была открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842)
Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались 7 человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.
Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.
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