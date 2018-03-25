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    Опубликован предварительный список пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове

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    • Фото: Анастасия Пищикова / vk.com
    Опубликован предварительный список пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове

    Опубликован предварительный список пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове

    Опубликован предварительный список пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове
  • Фото: Анастасия Пищикова / vk.com

    • По последним данным, за медицинской помощью после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове обратились 40 человек. СМИ опубликовали предварительный список пострадавших.

    Имена пострадавших в результате ЧП опубликованы на сайте «Комсомольской правды».

    Басовский 3 года, отравление угарным газом легкой степени — госпитализирован в ОДКБ

    Москаленко С. Е. 2006 г.р., отравление угарным газом легкой степени. Пульмонит. Ушиб легкого, перелом костей таза, ушибы, ссадины грудной клетки, ожоги верхних и нижних дыхательных путей — ОДКБ

    Хорошавцев Д. О., 1996 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП

    Кинапшина Л. В., 1998 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП

    Лахонин Е. А., 1960 г.р., отравление угарным газом средней степени — ОКБСМП

    Лобиков П. В., 1975 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП

    Возняк А. В., 7 лет, отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП

    Возняк М. В., 1984 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП

    Трусов М. А., 1985 г.р., отравление угарным газом тяжелой степени, ожоги верхних конечностей — ОКБСМП

    Заварзин И. Е., 1990 г.р., Кататравма. ЗЧМТ. Ушиб мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей. Отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП

    Пугова А. А., 11 лет, отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП

    Олейникова В. И., 10 лет, отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП

    Борисов Д. Е., 2005 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП

    Симахина А. В., 1994 г.р., отравление угарным газом тяжелой степени — ОКБСМП

    Мелешкина И, 37 лет, отравление угарным газом легкой степени, Беременность 17 недель — ОКБСМП

    Селезнев, 2.8 года, отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП

    Селезнева К., 11 лет, отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП

    Колобухов К. И., 54 года, отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП

    Бакулинский А. С., 2005 г.р., отравление угарным газом легкой степени — КГКБ№2

    Ингер Т. Г., 36 лет, ожог верхних дыхательных путей средней степени — КГКБ №2

    Ингер Е. М., 8 лет, ожог верхних дыхательных путей средней степени — ОКБСМП

    Шевелева С. В., 1981 г.р., отравление угарным газом легкой степени — травмпункт

    Сергеев В. Ю., 1984 г.р., перелом ногтевой фаланги 1 пальца правой стопы — ОКБСМП

    Кривоносова Я. А., 1982 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП

    Кривоносов И., 2011 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП

    Наумов С. Д., 1981 г.р, отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП

    Васенко Л. В., 1963 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП

    Заречнев Д. В., 1985 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП

    Олимова Г. А., 1960 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП

    Булакин С. В., 1992 г.р., отравление угарным газом легкой степени — ОКБСМП

    Басовская Е. В., 1983 г.р., ожог слизистой верхних дыхательных путей — травмпункт, направлена в КГКБ№2.

    В настоящее время известно о 37 погибших в результате пожара в кемеровском ТЦ.



    В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области была открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842) 58–23-33.



    Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались 7 человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.

    Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.

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