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    Открытое горение в кемеровском ТЦ ликвидировано

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    • Фото: Айкин Данил / ТАСС
    Открытое горение в кемеровском ТЦ ликвидировано

    Открытое горение в кемеровском ТЦ ликвидировано

    Открытое горение в кемеровском ТЦ ликвидировано
  • Фото: Айкин Данил / ТАСС

    • Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

    Площадь пожара составила 1,5 тыс. квадратных метров, передает ТАСС.

    Представитель главка: «Открытое горение ликвидировано. Площадь составила 1,5 тысячи кв. м».



    В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области была открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842) 58–23-33.



    Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались семь человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.

    Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.

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