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    В Кемерове проверят все ТЦ после пожара в «Зимней вишне»

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    В Кемерове проверят все ТЦ после пожара в «Зимней вишне»

    В Кемерове проверят все ТЦ после пожара в «Зимней вишне»

    Власти Кемерова проверят все торговые центры города после трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня». Об этом сообщил вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов.

    Владимир Чернов, вице-губернатор Кемеровской области: «Проверки однозначно будут проводиться. Сейчас мы определим механизм, по которому будут проверки, но самое сложное, что во всех наших торговых центрах ситуация аналогична с точки зрения детских центров и кинотеатров на верхних этажах».

    Чернов также добавил, что здание самого ТЦ «Зимняя вишня», где произошел пожар, не подлежит дальнейшей эксплуатации, передает ТАСС.

    смотретьОчевидцы рассказали о трагедии в кемеровском ТЦ
    Очевидцы рассказали о трагедии в кемеровском ТЦ
    На данный момент известно о 37 погибших в результате ЧП. Еще 64 числятся числятся пропавшими без вести.

    В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842) 58–23-33.



    Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались семь человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.

    Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.

    Самый крупный подобный пожар в Москве произошел 9 декабря 2006 года: в наркологической больнице №17 на Болотниковской улице погибли 46 человек. 27 августа 2016 пожар произошел в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе. Жертвами трагедии стали 17 человек, большинство из них — молодые женщины из Киргизии.

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