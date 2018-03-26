Глава МЧС: обстановка в горящем ТЦ в Кемерове резко осложнилась

Обстановка в горящем торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове резко осложнилась. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
Владимир Пучков, глава МЧС России: «Обстановка на тушении пожара резко осложнилась, появилась неустойчивость вертикальных конструкций, есть подвижки потолков».
Несмотря на существующую опасность, поисково-спасательная операция продолжается. Ведь, как отметил глава МЧС, еще есть надежда на то, что в здании остаются живые люди.
Владимир Пучков: «Надежда есть всегда, поэтому спасатели продолжают работу».
В свою очередь, вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что здание ТЦ, где произошел пожар, не подлежит дальнейшей эксплуатации, передает ТАСС.
Владимир Чернов, вице-губернатор Кемеровской области: «Здание однозначно в большей степени будет разбираться, потому что все конструкции подвержены деформациям, в дальнейшем эксплуатировать это здание нельзя».
На данный момент известно о 37 погибших в результате ЧП. Еще 64 числятся числятся пропавшими без вести.
В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842)
58–23-33.
Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались семь человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.
Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.
Самый крупный подобный пожар в Москве произошел 9 декабря 2006 года: в наркологической больнице №17 на Болотниковской улице погибли 46 человек. 27 августа 2016 пожар произошел в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе. Жертвами трагедии стали 17 человек, большинство из них — молодые женщины из Киргизии.
Несмотря на существующую опасность, поисково-спасательная операция продолжается. Ведь, как отметил глава МЧС, еще есть надежда на то, что в здании остаются живые люди.
Владимир Пучков: «Надежда есть всегда, поэтому спасатели продолжают работу».
В свою очередь, вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что здание ТЦ, где произошел пожар, не подлежит дальнейшей эксплуатации, передает ТАСС.
Владимир Чернов, вице-губернатор Кемеровской области: «Здание однозначно в большей степени будет разбираться, потому что все конструкции подвержены деформациям, в дальнейшем эксплуатировать это здание нельзя».
На данный момент известно о 37 погибших в результате ЧП. Еще 64 числятся числятся пропавшими без вести.
В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842)
Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались семь человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.
Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.
Самый крупный подобный пожар в Москве произошел 9 декабря 2006 года: в наркологической больнице №17 на Болотниковской улице погибли 46 человек. 27 августа 2016 пожар произошел в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе. Жертвами трагедии стали 17 человек, большинство из них — молодые женщины из Киргизии.
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