Управляющая сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» арестована на два месяца

Заводский районный суд Кемерова арестовал на два месяца Надежду Судденок — арендатора
торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», при пожаре в котором погибли 64 человека.
Надежду Судденок обвиняют в оказании небезопасных услуг, она арестована до 25 мая 2018 года, передает ТАСС.
Сегодня суд определит также меру пресечения для охранника ТРЦ «Зимняя вишня» Сергея Антюшина, который, по версии следствия, не включил пожарную сигнализацию. Также суд примет решение в отношении еще четверых подозреваемых — технического директора ТРЦ «Зимняя вишня» Георгия Соболева, Александра Никитина и Игоря Полозиненко (это сотрудник и руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ).
По последним официальным данным, подтвержденным СК, число жертв трагедии составляет 64, из них 41 ребенок. 28 марта объявлен днем общенационального траура.
Сегодня суд определит также меру пресечения для охранника ТРЦ «Зимняя вишня» Сергея Антюшина, который, по версии следствия, не включил пожарную сигнализацию. Также суд примет решение в отношении еще четверых подозреваемых — технического директора ТРЦ «Зимняя вишня» Георгия Соболева, Александра Никитина и Игоря Полозиненко (это сотрудник и руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ).
По последним официальным данным, подтвержденным СК, число жертв трагедии составляет 64, из них 41 ребенок. 28 марта объявлен днем общенационального траура.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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