Путин объявил общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерове

Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура по погибшим в торговом центре в Кемерове.
О подписании документа сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин прибыл к ТЦ «Зимняя вишня», где в результате пожара погибли более 60 человек. Глава государства возложил цветы в память о жертвах трагедии.
В ходе совещания в Кемерове, посвященного ликвидации последствий пожара, Путин назвал в числе причин трагедии преступную халатность и разгильдяйство. Глава государства также выразил соболезнования родным и близким погибших.
Также Владимир Путин посетил кемеровскую областную больницу скорой медицинской помощи, где встретился с пострадавшими при пожаре. А в ходе встречи с кемеровчанами он пообещал, что все виновные в трагедии понесут наказание.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин прибыл к ТЦ «Зимняя вишня», где в результате пожара погибли более 60 человек. Глава государства возложил цветы в память о жертвах трагедии.
В ходе совещания в Кемерове, посвященного ликвидации последствий пожара, Путин назвал в числе причин трагедии преступную халатность и разгильдяйство. Глава государства также выразил соболезнования родным и близким погибших.
Также Владимир Путин посетил кемеровскую областную больницу скорой медицинской помощи, где встретился с пострадавшими при пожаре. А в ходе встречи с кемеровчанами он пообещал, что все виновные в трагедии понесут наказание.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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