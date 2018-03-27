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    Путин объявил общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерове

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    Путин объявил общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерове

    Путин объявил общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерове

    Путин объявил общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерове

    Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура по погибшим в торговом центре в Кемерове.

    О подписании документа сообщает пресс-служба Кремля.

    Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин прибыл к ТЦ «Зимняя вишня», где в результате пожара погибли более 60 человек. Глава государства возложил цветы в память о жертвах трагедии.

    В ходе совещания в Кемерове, посвященного ликвидации последствий пожара, Путин назвал в числе причин трагедии преступную халатность и разгильдяйство. Глава государства также выразил соболезнования родным и близким погибших.

    смотреть«Все виновные будут наказаны»: Путин встретился с кемеровчанами
    «Все виновные будут наказаны»: Путин встретился с кемеровчанами
    Также Владимир Путин посетил кемеровскую областную больницу скорой медицинской помощи, где встретился с пострадавшими при пожаре. А в ходе встречи с кемеровчанами он пообещал, что все виновные в трагедии понесут наказание.

    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

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