Путин возложил цветы у ТЦ «Зимняя вишня» в память о жертвах пожара

Президент Владимир Путин прибыл к ТЦ «Зимняя вишня», где в результате пожара погибли более 60 человек. Глава государства возложил цветы в память о жертвах трагедии.
Путин положил букет роз к стихийному мемориалу у фасада здания торгового центра, куда жители города приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших в результате ЧП, передает ТАСС.
Ожидается, что позже президент также заслушает доклады от представителей экстренных служб и руководства региона.
По последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. На данный момент опознаны тела 25 погибших. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
Ранее глава МЧС заявил, что версия теракта не рассматривается в качестве причины пожара в кемеровском ТЦ. По его словам, следствие изучает все возможные версии, кроме этой. Он также добавил, что поисковые работы в здании торгового центра не останавливаются ни на минуту. После завершения всех работ здание торгового центра «Зимняя вишня» будет снесено. Министр уже поручил экспертам проработать соответствующий план.
Начало пожара, унесшего жизни десятков человек, сняла камера видеонаблюдения
Ожидается, что позже президент также заслушает доклады от представителей экстренных служб и руководства региона.
По последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. На данный момент опознаны тела 25 погибших. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
Ранее глава МЧС заявил, что версия теракта не рассматривается в качестве причины пожара в кемеровском ТЦ. По его словам, следствие изучает все возможные версии, кроме этой. Он также добавил, что поисковые работы в здании торгового центра не останавливаются ни на минуту. После завершения всех работ здание торгового центра «Зимняя вишня» будет снесено. Министр уже поручил экспертам проработать соответствующий план.
Начало пожара, унесшего жизни десятков человек, сняла камера видеонаблюдения
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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