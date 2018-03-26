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    Камера сняла начало пожара в кемеровском ТЦ. видеонаблюдение, Кемерово, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКамера сняла начало пожара в кемеровском ТЦ

    Камера сняла начало пожара в кемеровском ТЦ

    14 комментариев
    Камера сняла начало пожара в кемеровском ТЦ

    Камера сняла начало пожара в кемеровском ТЦ

    Камера сняла начало пожара в кемеровском ТЦ

      Камера видеонаблюдения зафиксировала начало пожара в ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли более 60 человек.

      Камера зафиксировала момент возгорания на четвертом этаже торгового центра «Зимняя вишня». На кадрах видно, как в развлекательном центре, где отдыхало большое количество детей и их родителей, неожиданно вспыхнуло пламя. Огонь начал быстро распространяться, а помещение заполнилось густым дымом в считаные секунды. Люди в панике бросились бежать.

      смотретьХроника и версии трагедии в ТЦ «Зимняя вишня»
      Хроника и версии трагедии в ТЦ «Зимняя вишня»
      По последним данным, подтверждена гибель 64 человек, среди жертв много детей. Спасатели продолжают разбирать завалы в сгоревшем торговом центре с риском для жизни. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур. Генпрокуратура после трагедии в Кемерове поручила проверить все ТЦ по стране.

      Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


      Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


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