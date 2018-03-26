Камера сняла начало пожара в кемеровском ТЦ

Камера видеонаблюдения зафиксировала начало пожара в ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли более 60 человек.
Камера зафиксировала момент возгорания на четвертом этаже торгового центра «Зимняя вишня». На кадрах видно, как в развлекательном центре, где отдыхало большое количество детей и их родителей, неожиданно вспыхнуло пламя. Огонь начал быстро распространяться, а помещение заполнилось густым дымом в считаные секунды. Люди в панике бросились бежать.
По последним данным, подтверждена гибель 64 человек, среди жертв много детей. Спасатели продолжают разбирать завалы в сгоревшем торговом центре с риском для жизни. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур. Генпрокуратура после трагедии в Кемерове поручила проверить все ТЦ по стране.
По последним данным, подтверждена гибель 64 человек, среди жертв много детей. Спасатели продолжают разбирать завалы в сгоревшем торговом центре с риском для жизни. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур. Генпрокуратура после трагедии в Кемерове поручила проверить все ТЦ по стране.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Комментарии