Генпрокуратура поручила проверить ТЦ по всей стране после пожара в Кемерове

Генеральная прокуратура России после пожара в торговом центре в Кемерове поручила провести проверки во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. Об этом сообщает
Telegram-канал надзорного ведомства.
Из сообщения Генпрокуратуры: «Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман поручил прокурорам субъектов РФ с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры».
Особое внимание сотрудники прокуратуры будут обращать на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения. При выявлении нарушений будут оперативно приниматься меры, направленные на «их реальное устранение».
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул накануне. Возгорание удалось ликвидировать лишь утром, однако в завалах остаются тлеющие очаги. По имеющимся на данный момент официальным данным, в результате трагедии погибли 64 человека, но, как сообщили в МВД, еще остаются пропавшие без вести.
Особое внимание сотрудники прокуратуры будут обращать на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения. При выявлении нарушений будут оперативно приниматься меры, направленные на «их реальное устранение».
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул накануне. Возгорание удалось ликвидировать лишь утром, однако в завалах остаются тлеющие очаги. По имеющимся на данный момент официальным данным, в результате трагедии погибли 64 человека, но, как сообщили в МВД, еще остаются пропавшие без вести.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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