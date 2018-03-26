Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Генпрокуратура поручила проверить ТЦ по всей стране после пожара в Кемерове

    4 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018
    Генпрокуратура поручила проверить ТЦ по всей стране после пожара в Кемерове

    Генпрокуратура поручила проверить ТЦ по всей стране после пожара в Кемерове

    Генпрокуратура поручила проверить ТЦ по всей стране после пожара в Кемерове
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • Генеральная прокуратура России после пожара в торговом центре в Кемерове поручила провести проверки во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. Об этом сообщает Telegram-канал надзорного ведомства.

    Из сообщения Генпрокуратуры: «Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман поручил прокурорам субъектов РФ с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры».

    Особое внимание сотрудники прокуратуры будут обращать на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения. При выявлении нарушений будут оперативно приниматься меры, направленные на «их реальное устранение».



    смотретьПравоохранители проверяют информацию о закрытых дверях в кинозалах сгоревшего ТЦ в Кемерове
    Правоохранители проверяют информацию о закрытых дверях в кинозалах сгоревшего ТЦ в Кемерове
    Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул накануне. Возгорание удалось ликвидировать лишь утром, однако в завалах остаются тлеющие очаги. По имеющимся на данный момент официальным данным, в результате трагедии погибли 64 человека, но, как сообщили в МВД, еще остаются пропавшие без вести.

    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

    Новости по теме

    Пожар в ТЦ в Кемерове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru