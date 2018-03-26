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Кемерово после пожара в «Зимней вишне». Прямая трансляция
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    Здание ТЦ «Зимняя вишня» вновь задымилось. Кемерово, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗдание ТЦ «Зимняя вишня» вновь задымилось

    Здание ТЦ «Зимняя вишня» вновь задымилось

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    • Фото: @naftusya0811 /instagram.com
    Здание ТЦ «Зимняя вишня» вновь задымилось

    Здание ТЦ «Зимняя вишня» вновь задымилось

    Здание ТЦ «Зимняя вишня» вновь задымилось
    • Фото: @naftusya0811 /instagram.com

      • Из потушенного здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове вновь пошел дым.

      Как сообщает «Интерфакс», дым виден на уровне третьего и четвертого этажей по всему периметру здания.

      Ранее представитель штаба по ликвидации ЧС заявил, что пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове ликвидирован, начался разбор завалов, а дым над ТЦ практически исчез.

      В то же время в МЧС подчеркивали, что задымление сохраняется внутри основных помещений ТЦ. Кроме того, оставались отдельные очаги повышенной температуры и тления завалов.

      Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул накануне. Официально подтверждена гибель 64 человек.

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