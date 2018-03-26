Для родственников пропавших при пожаре в «Зимней вишне» людей разбили штаб

Шок
из-за трагедии в «Зимней вишне» переживает вся страна. Особенно тяжелая атмосфера сейчас в Кемерове. С самого утра горожане приносят цветы и игрушки к сгоревшему торговому центру и выстраиваются в огромные очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших.
Как отмечает корреспондент НТВ Влада Копыловская, для людей, родственники которых пропали без вести, разбит штаб. Он находится в школе близ торгового центра. Сейчас с людьми работают психологи, десятки родителей не теряют надежды дождаться своих детей, внуков, племянников.
Тем временем продолжается поисково-спасательная операция, работают спасатели и сотрудники МЧС. Работа осложняется тем, что им фактически приходится пробираться через огневые точки. Тем не менее спасатели говорят, что прочесали почти все здание торгового центра, остались лишь небольшие участки, куда очень сложно проникнуть.
Владимир Пучков, глава МЧС РФ: «Мы дополнительно развертываем два участка работ и шаг за шагом продолжаем работу. Хотя еще раз подчеркиваю: задымление у нас внутри основных помещений осталось, остались отдельные очаги повышенной температуры и тления завалов. Работаем в сложнейших условиях».
В больнице сейчас находятся 12 пострадавших, двое из них — в тяжелом состоянии. Еще 48 человек обратились в больницу за помощью, их уже отпустили домой.
Тем временем продолжается поисково-спасательная операция, работают спасатели и сотрудники МЧС. Работа осложняется тем, что им фактически приходится пробираться через огневые точки. Тем не менее спасатели говорят, что прочесали почти все здание торгового центра, остались лишь небольшие участки, куда очень сложно проникнуть.
Владимир Пучков, глава МЧС РФ: «Мы дополнительно развертываем два участка работ и шаг за шагом продолжаем работу. Хотя еще раз подчеркиваю: задымление у нас внутри основных помещений осталось, остались отдельные очаги повышенной температуры и тления завалов. Работаем в сложнейших условиях».
В больнице сейчас находятся 12 пострадавших, двое из них — в тяжелом состоянии. Еще 48 человек обратились в больницу за помощью, их уже отпустили домой.
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