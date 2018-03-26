В Кемеровской области объявлен трехдневный траур

Кемеровская область с 27 по 29 марта погрузится в траур по жертвам пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в столице Кузбасса.
Трехдневный траур в регионе объявил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.
По последним данным, подтверждена гибель 64 человек, в том числе большого количества детей. При этом, по словам главы МЧС РФ Владимира Пучкова, «еще не подняли шесть человек». Для опознания большинства погибших потребуется генетическая экспертиза. На данный момент установлена личность 15 погибших.
Сергей Меняйло, полпред президента в Сибирском федеральном округе: «Для тех, кого можно опознать, будут проведены одни экспертизы, кого нельзя — будут проведены другие. Тогда станет понятно, сколько погибло детей».
Очаг возгорания, по предварительным данным, находился на четвертом этаже ТЦ в детской игровой комнате. Огонь быстро распространился на соседние помещения. Многие посетители оказались заблокированы в кинозалах. По словам очевидцев, пожарные сирены и системы пожаротушения в здании не сработали, а эвакуационные выходы были закрыты.
По делу о пожаре задержаны четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, возник огонь, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В ближайшее время в Кемерово прибудет председатель СКР Александр Бастрыкин.
По последним данным, подтверждена гибель 64 человек, в том числе большого количества детей. При этом, по словам главы МЧС РФ Владимира Пучкова, «еще не подняли шесть человек». Для опознания большинства погибших потребуется генетическая экспертиза. На данный момент установлена личность 15 погибших.
Сергей Меняйло, полпред президента в Сибирском федеральном округе: «Для тех, кого можно опознать, будут проведены одни экспертизы, кого нельзя — будут проведены другие. Тогда станет понятно, сколько погибло детей».
Очаг возгорания, по предварительным данным, находился на четвертом этаже ТЦ в детской игровой комнате. Огонь быстро распространился на соседние помещения. Многие посетители оказались заблокированы в кинозалах. По словам очевидцев, пожарные сирены и системы пожаротушения в здании не сработали, а эвакуационные выходы были закрыты.
По делу о пожаре задержаны четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, возник огонь, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В ближайшее время в Кемерово прибудет председатель СКР Александр Бастрыкин.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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