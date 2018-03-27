Кузбасс погрузился в траур по жертвам пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

В Кемеровской области со вторника объявлен трехдневный траур в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», который, по последним данным, унес жизни 64 человек. Об этом сообщили в региональной администрации.
Из сообщения администрации: «Траур будет проходить 27, 28, 29 марта. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Аман Тулеев. В день траура на всей территории Кемеровской области будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги области».
Кроме того, областные власти рекомендовали учреждениям, организациям и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи. А во вторник пройдет всекузбасский межконфессиональный молебен по погибшим и пострадавшим в «Зимней вишне».
На данный момент опознаны тела 25 погибших в результате трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». Совладелец ТЦ миллиардер Денис Штенгелов заявил, что его компания выделит по 3 миллиона рублей родственникам каждого из погибших при пожаре.
Ранее глава МЧС заявил, что версия теракта не рассматривается в качестве причины пожара в кемеровском ТЦ. По его словам, следствие изучает все возможные версии, кроме этой. Он также добавил, что поисковые работы в здании торгового центра не останавливаются ни на минуту. После завершения всех работ здание торгового центра «Зимняя вишня» будет снесено. Министр уже поручил экспертам проработать соответствующий план.
Начало пожара, унесшего жизни десятков человек, сняла камера видеонаблюдения.
Кроме того, областные власти рекомендовали учреждениям, организациям и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи. А во вторник пройдет всекузбасский межконфессиональный молебен по погибшим и пострадавшим в «Зимней вишне».
На данный момент опознаны тела 25 погибших в результате трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». Совладелец ТЦ миллиардер Денис Штенгелов заявил, что его компания выделит по 3 миллиона рублей родственникам каждого из погибших при пожаре.
Ранее глава МЧС заявил, что версия теракта не рассматривается в качестве причины пожара в кемеровском ТЦ. По его словам, следствие изучает все возможные версии, кроме этой. Он также добавил, что поисковые работы в здании торгового центра не останавливаются ни на минуту. После завершения всех работ здание торгового центра «Зимняя вишня» будет снесено. Министр уже поручил экспертам проработать соответствующий план.
Начало пожара, унесшего жизни десятков человек, сняла камера видеонаблюдения.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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